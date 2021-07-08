Tokyo Olimpiyatları ne zaman? İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda son gelişmeler
2020'de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti. Öte yandan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın denizaşırı seyirci kabul edilmeksizin düzenleneceği açıklanmıştı. Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilmesinin planlandığı duyurulmuştu. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman?
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Tarihinde salgın hastalık sebebiyle ilk kez ertelenme yaşayan olimpiyatlar, 23 Temmuz’daki açılış töreniyle başkent Tokyo'da başlayacak. Organizasyona 200'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda son gelişmeler...
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Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
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10 BİN SEYİRCİ SINIRI
Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları denizaşırı seyirci kabul edilmeksizin düzenlenecek.
Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilmesi planlanıyor.
Seyirciler için müsabaka alanlarında maske takmak zorunlu tutulacak.
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SPORCULAR İÇİN KURALLAR
Mevcut yönergelere göre denizaşırı sporcuların, geldikleri ülkelerden ayrılmadan önce negatif Kovid-19 testi almaları gerekecek. Sporcular 14 günlük karantina şartından ise muaf olacak.
Olimpiyat yerleşkelerinde bulunan herkes maske takmak zorunda. Sporcular, müsabaka noktalarına ve bazı kısıtlı lokasyonlara, belirlenmiş araçlarla gidebilecek. Turistik gezi ve kent geneli dolaşıma izin verilmeyecek.
Ayrıca şubatta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak. Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek.
Aşı zorunluluğu getirilmese de sporcuların yüzde 80'inin oyunlara aşılanmış halde gelmesi bekleniyor.