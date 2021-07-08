Tokyo Olimpiyatları ne zaman? İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda son gelişmeler

SPORCULAR İÇİN KURALLAR Mevcut yönergelere göre denizaşırı sporcuların, geldikleri ülkelerden ayrılmadan önce negatif Kovid-19 testi almaları gerekecek. Sporcular 14 günlük karantina şartından ise muaf olacak.



Olimpiyat yerleşkelerinde bulunan herkes maske takmak zorunda. Sporcular, müsabaka noktalarına ve bazı kısıtlı lokasyonlara, belirlenmiş araçlarla gidebilecek. Turistik gezi ve kent geneli dolaşıma izin verilmeyecek.



Ayrıca şubatta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak. Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek.



Aşı zorunluluğu getirilmese de sporcuların yüzde 80'inin oyunlara aşılanmış halde gelmesi bekleniyor.



