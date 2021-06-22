Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Ertelenen 2020 Olimpiyatları için geri sayım

Olimpiyatlara kısa bir süre kala kota müsabakaları da sürüyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da eleme müsabakaları oynayarak Tokyo bileti almaya çalışacak. Plaj voleybolu, yüzme ve atletizmde de kota müsabakaları yapılacak. Judo ve boksta ise dünya listelerinin açıklanmasıyla Türk sporcuların kota alması bekleniyor. İşte, Tokyo Olimpiyatları hakkında son bilgiler...



