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Spor Arena
Haber Giriş: 22 Haziran 2021 - 15:52 | 

Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Ertelenen 2020 Olimpiyatları için geri sayım

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 1 ay kalırken, şu ana kadar takım sporlarındaki isimler dahil 17 branşta toplam 89 milli sporcu kota almayı başardı. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

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Olimpiyatlara kısa bir süre kala kota müsabakaları da sürüyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da eleme müsabakaları oynayarak Tokyo bileti almaya çalışacak. Plaj voleybolu, yüzme ve atletizmde de kota müsabakaları yapılacak. Judo ve boksta ise dünya listelerinin açıklanmasıyla Türk sporcuların kota alması bekleniyor. İşte, Tokyo Olimpiyatları hakkında son bilgiler...

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Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son bir aya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde giriliyor.

3NE ZAMAN YAPILACAK

NE ZAMAN YAPILACAK?

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonu için geri sayım başladı.

Şu ana kadar alınan 89 kota içinde kadın sporcuların fazlalığı dikkati çekti. Alınan 89 kotanın 45'ini kadın milli sporcular elde etti.

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