Tokyo Olimpiyat oyunları yayın akışı! 7 Ağustos olimpiyat maçları
2020 Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılıyor. 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda 33 farklı Spor branşına ait müsabakalar TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yaşanıyor. Peki, bugün hangi karşılaşmalar var? Tokyo Olimpiyat oyunları yayın akışı! İşte 7 Ağustos olimpiyat maçları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın finali için geri sayım sürerken karşılaşmalar hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Tokyo Olimpiyatları’na 200’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak.
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2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI YAYIN AKIŞI
7 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı
00.00 Atletizm Meryem Erdoğan
08.00 Karate
08.20 Meltem Hocaoğlu Akyol 10.45 Uğur Aktaş 08.00 Boks
Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.
Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 13 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede kumite disiplininde Eray Şamdan ile gümüş, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 98'e taşındı.
Oyunların 14. gününde ise serbest güreş 125 kiloda Taha Akgül, karatede kata disiplininde Ali Sofuoğlu bronz madalya elde etti ve sayı 100'e ulaştı.
İki milli sporcudan yaklaşık yarım saat sonra kumite 61 kiloda yarı final maçına çıkan Merve Çoban, rakibine mağlup oldu. Milli sporcu bu sonuçla bronz madalyada kaldı. Merve'nin bu derecesi, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde gördüğü 101. kürsü oldu.
Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 10'a çıktı.