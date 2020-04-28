Tokyo 2020'nin 1 numaralı ismi, olimpiyat için kötü haberi verdi!

Bir gazetecinin '10 milyar Euro'luk bir yatırımı iptal etmek ne kadar doğru olur?' şeklindeki sorusuna Yoshiro Mori şu yanıtı verdi: "İnsan sağlığından önemli hiçbir şey yok. İkinci bir erteleme söz konusu değil. Dediğim şartlar sağlanmazsa oyunlar iptal edilebilir."