TJK Başkanı Serdal Adalı açıkladı! At yarışlarında corona virüs için tarihi önlemler...

7 bine yakın yarış atının beslenme ve bakımlarının bir gün bile aksatılmadan yapıldığını vurgulayan Adalı, “TJK olarak yarışlara hazırız. Yarışlar, hipodromlarda halihazırda zaruri olarak bulunan çalışanlara ek olarak, sadece idari personelin katılımıyla yapılacak. Dolayısıyla sağlık açısından bir risk teşkil etmeyecek” dedi. Adalı, sorularımızı şöyle yanıtladı: