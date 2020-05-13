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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 07:00,

TJK Başkanı Serdal Adalı açıkladı! At yarışlarında corona virüs için tarihi önlemler...

Türkiye Jokey Kulübü, tarihte görülmemiş tedbirler aldı. TJK Başkanı Serdal Adalı, Hürriyet'e konuştu...

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Spor Arena ÖZEL / Adil DEMİRÇUBUK | Pandemi sürecinde diğer spor müsabakaları gibi at yarışlarına da 20 Mart’tan bu yana ara verildi. Yarışçılık, hepimizin bildiği üzere, at sahibi, jokey, antrenör, seyis, ganyan bayileri ve hipodrom personeli derken onbinlerce kişiye istihdam sağlayan muazzam bir iş kolu.

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Bu devasa sektörün liderliğini yapan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ile konuşup, pandemi sürecinde yapılan işleri ve bundan sonrasına yönelik hedeflerini sorduk.

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7 bine yakın yarış atının beslenme ve bakımlarının bir gün bile aksatılmadan yapıldığını vurgulayan Adalı, “TJK olarak yarışlara hazırız. Yarışlar, hipodromlarda halihazırda zaruri olarak bulunan çalışanlara ek olarak, sadece idari personelin katılımıyla yapılacak. Dolayısıyla sağlık açısından bir risk teşkil etmeyecek” dedi. Adalı, sorularımızı şöyle yanıtladı:

4Salgın sürecinde, TJK çatısı altında neler yapıldı
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Salgın sürecinde, TJK çatısı altında neler yapıldı?

Tüm tesislerimizde gerekli tedbirleri aldık. Atların günlük bakımı için hipodromda bulunmak zorunda olan seyis, antrenör ve idman jokeylerinin, hipodrom dışındaki irtibatını mümkün olduğunca kesmeye çalıştık.

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Hipodrom içinde kendi gönüllü karantina alanlarını oluşturmanın şart olması sebebiyle, bu çalışanlarımızın tüm lojistik ihtiyaçları kulübümüz tarafından karşılandı.

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Bunun yanında at sahiplerinin mevcut tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteledik. Ganyan bayilerimizin 100 gram altın teminatlarının 50 gramını bayilerimize iade ederek, onlara bir nebze olsun destek olduk.

7Yarışseverlerden talepleriniz, onlara vereceğiniz mesaj nedir
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Yarışseverlerden talepleriniz, onlara vereceğiniz mesaj nedir?

Onlar bu sektörün yaşamasındaki en önemli mihenk taşımız. Ülke olarak iyi sınav verdiğimiz pandemi sürecinde, uyarılarını dikkate alarak büyük bir titizlikle uygulamalarını ve sağlıklı olmalarını diliyoruz.

8Yarışların başlaması hayati önem taşıyor
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Yarışların başlaması hayati önem taşıyor

Serdal Adalı, mevcut süreçte atçılık sektörünün zor durumda olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yarışlar durdurulmuş olmasına rağmen atların bakım ve beslenme işlemleri kesintisiz devam ediyor.

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Ancak bu masrafları karşılamak için tek gelirleri olan yarış ikramiyeleri, yarışların durmuş olması nedeniyle kesilmiş durumda. Bu nedenle, yarışların, tüm tedbirleri en üst seviyede almak koşuluyla yeniden başlatılması sektör açısından hayati önem taşıyor.”

10Yarışlar tekrar başladığında alınacak önlemler neler
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Yarışlar tekrar başladığında alınacak önlemler neler?

Diğer spor müsabakalarından farklı olarak jokeyler arasında fiziksel temas gerektirmediğinden yarışlar sırasında atın ilgilileri dışında hiç kimse hipodroma alınmayacak. Bayilerimiz için de yeni düzenlemelerimiz oldu.

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Öncelikle artık yarışseverler bayilerin içine asla giremeyecek. Yarışseverler kupon ve para alış verişini bayilerin kapılarına monte edilen separatörlerde açılan pencereden yapacak.

12Normalleşme sürecinde hipodromlarda artık neler eskisi gibi olmayacak
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Normalleşme sürecinde hipodromlarda artık neler eskisi gibi olmayacak?

Yarışlar başladığında belli bir süre seyircisiz gerçekleşecek. Belirttiğim gibi hipodromlarımıza önlemler çerçevesinde belirlenen kurallar altında girilecek.

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Hipodromlarda hijyene büyük önem gösteriliyor. Ahırlar bölgesi ve ofisler sık sık dezenfekte edilmekte. Ayrıca dezenfektanlar da hazır bulunduruluyor.

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Atların bakımı, antrenmanı, beslenmesi nedeniyle hipodromlarda yarış olacakmışçasına günlük rutinler devam ediyor ancak elbette tedbirli bir şekilde...

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