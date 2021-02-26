MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTiger Woods'tan kaza sonrası açıklama! Doktor Mehmet Öz'den umut veren sözler...
GeriFutbol Tiger Woods'tan kaza sonrası açıklama! Doktor Mehmet Öz'den umut veren sözler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 12:41 | 

Tiger Woods'tan kaza sonrası açıklama! Doktor Mehmet Öz'den umut veren sözler...

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, trafik kazası geçiren Tiger Woods ile ilgili açıklamalar yaptı. Öte yandan bir dizi ameliyat geçiren Tiger Woods'un da yakın çevresine kariyeriyle ilgili konuştuğu belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tarihin en iyi golfçülerinden olan Tiger Woods, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmiş, aracının taklalar atması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Efsane golfçünün yakın çevresine konuştuğu belirtildi. Öte yandan ABD'de fenomen olan Türk doktor Mehmet Öz de Woods'un durumuyla ilgili değerlendirme yaptı. İşte yeni detaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Tarihin en iyi golfçülerinden olan Tiger Woods, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmiş, aracının taklalar atması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

3TİBİA VE FİBULA KEMİKLERİ KIRILMIŞ
Abone Olgoogle-news

TİBİA VE FİBULA KEMİKLERİ KIRILMIŞ

Ameliyat sonrası çıkan haberlerde Woods'un tibia ve fibula kemiklerinin 3-4 parçaya ayrılacak şekilde kırıldığı ifade edildi. Ayrıca ayak bileklerinde de kırık oluştuğu belirtildi. Kırılan kemiklerin deriyi parçalayarak dışarı çıktığı da çıkan haberlerde yer alan diğer bilgiler arasında.

4KIRIKLARA MÜDAHALE EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

KIRIKLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Tiger Woods'un ayaklarında oluşan kırıklara operasyonla müdahale edildi. Tibia kemiğinin içine yerleştirilen platin çubuk yardımıyla kemik yeniden düz hale getirildi. Fibula kemiğine de aynı işlem yapıldı. Ayak bileğindeki kırıklara ise vidalama tekniği ile müdahale edildiği belirtildi.

5UZMAN DOKTORDAN WOODSUN HAYRANLARINI ÜZECEK SÖZLER
Abone Olgoogle-news

UZMAN DOKTORDAN WOODS'UN HAYRANLARINI ÜZECEK SÖZLER

ABD'de yayın yapan MSNBC'nin uzman doktoru John Torres, çıkan haberler doğrultusunda Tiger Woods ile ilgili şu çıkarımları yaptı: "Çok büyük bir kaza geçirmiş. Hayatta olması şans diyebiliriz. Kırıklarının iyileşmesi için en az 6 hafta gerekecek. Ayak bileğindeki kırığın kaynaması için sabitlenip zamana bırakılması halinde bu süreç uzayacaktır. Daha önce sahip olduğu hareket kabiliyetine bir daha asla kavuşamayabilir. Bu da onun oyun tarzını etkileyecektir."

6TÜRK DOKTOR MEHMET ÖZDEN UMUT VEREN SÖZLER
Abone Olgoogle-news

TÜRK DOKTOR MEHMET ÖZ'DEN UMUT VEREN SÖZLER

ABD'de fenomen olan Türk doktor Mehmet Öz, Tiger Woods'un durumu ve kariyerinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuştu.

7BU ADAM BAŞKA KİMSENİN DÖNEMEYECEĞİ SAKATLIKLARDAN DÖNDÜ
Abone Olgoogle-news

"BU ADAM BAŞKA KİMSENİN DÖNEMEYECEĞİ SAKATLIKLARDAN DÖNDÜ"

Öz, ABD basınının iddialarının aksine Woods'un spor kariyerinin devam edebileceğini düşündüğünü belirtti. TMZ'ye konuşan Mehmet Öz, "Kazayı ucuz atlatmış. En önemlisi mental sağlık. Bu adam, başka kimsenin yapamayacağı şeyleri yapabilir. Daha önce de büyük sakatlıklarda dönüp turnuvalar kaandı. Böylesine güçlü bir mentaliteye sahip bir kişinin hızlıca iyileşip spor hayatına devam etmesini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

8EN AZ BİR YIL GEREKLİ
Abone Olgoogle-news

"EN AZ BİR YIL GEREKLİ"

Mehmet Öz, Tiger Woods'un spor kariyerine devam edebilmesi için de en az 1 yıl gerektiğini açıkladı.

9YAKIN ÇEVRESİNDEN BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Abone Olgoogle-news

YAKIN ÇEVRESİNDEN BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası Tiger Woods'un yakın çevresinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Bilinci açık olan ve çevresindekilerle iletişim kurabilen 45 yaşındaki efsanenin yakınlarına bu sakatlığı da atlatıp yeniden golfe dönmek istediğini söylediği belirtildi.

10BÖYLE BİTEMEZ
Abone Olgoogle-news

"BÖYLE BİTEMEZ"

ABD basınında çıkan haberlerde Woods'un yakın çevresi kaynaklı açıklamalarda Tiger Woods'un kaza sebebiyle üzgün olduğu ancak kariyerine dönmek istediği ve bunun için pozitif duygular içinde olduğu ifade edildi. Woods'un 'Kariyerim böyle bitemez. En ufak bir şans varsa onu zorlayıp geri döneceğim' dediği belirtildi.

11KAZA NASIL OLDU
Abone Olgoogle-news

KAZA NASIL OLDU?

Güvenlik kameralarından elde edilen bilgilere göre Los Angeles'a yakın bir noktada bulunan Hawthorne Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyreden Woods'un aracı, fren yapmadan bir anda karşı şeride geçip az bir mesafe sonra ters yönden de çıkarak alçak seviyede bulunan ağaçlık bölgeye uçtu. Woods'un aracının kaza anında taklalar attığı açıklandı.

12SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE BİLİNCİ YERİNDEYDİ
Abone Olgoogle-news

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE BİLİNCİ YERİNDEYDİ

ABD saatiyle gündüz vakti yaşanan kaza sonrası görgü tanıklarının aramasıyla ilk yardım ekipleri kısa sürede kaza mahalline gelip Woods'a ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci yerinde olan ancak araca sıkışmış halde bulunan efsane golfçü, keskiler yardımıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

13ALKOLLÜ VEYA MADDE ETKİSİNDE DEĞİLDİ
Abone Olgoogle-news

"ALKOLLÜ VEYA MADDE ETKİSİNDE DEĞİLDİ"

Kazanın ardından soruşturma başlatan Los Angeles Polisi, konuyla ilgili bir basın toplantısı yaptı. Los Angeles Polisi Bölge Şerifi Alex Villanueva'nın sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde: "Woods'un kontrollerinde herhangi bir değer düşüklüğü, ilaç veya alkol etkisine rastlanmadı. Narkotik ve buna benzer bir durum da söz konusu değil. Yanına ulaşıldığında bilinci yerindeydi ve sakindi. Yaptığımız kontrollerde Tiger Woods'un suçlanmasını gerektirecek bir şeye rastlamadık. Bu normal bir trafik kazası olarak kayıtlara geçecek."

14TIGER WOODSA YARDIM EDEN POLİS DE KONUŞTU
Abone Olgoogle-news

TIGER WOODS'A YARDIM EDEN POLİS DE KONUŞTU

Kaza sonrası Woods'un yanına giden ekipte yer alan şerif yardımcısı Carlos Gonzalez, o anları şu şekilde anlattı: "Büyük bir kaza. Hayatta olduğu için şanslı. Olay yerine gittiğimde Tiger Woods şoför koltuğundaydı. Benimle konuşabildi. Sakin gözüküyordu. İtfaiye ekipleri gelene kadar onunla konuşup sakin kalmasına yardımcı oldum. Bana isminin Tiger olduğunu söylediği anda onu tanıdım."

15AİLESİNDE İLAÇ BAĞIMLILIĞI ENDİŞESİ VAR
Abone Olgoogle-news

AİLESİNDE 'İLAÇ BAĞIMLILIĞI ENDİŞESİ' VAR

Kaza sonrası Tiger Woods'un ailesine yakın kaynaklardan elde edilen haberlerde 45 yaşındaki golfçünün daha önce geçirdiği sakatlıklar sonrasında reçeteli olarak verilen bazı ağrı kesicilere karşı bağımlı olduğu ve bunun tekrarlanmasından korktukları belirtildi.

162017DE BU SEBEPTEN YAKALANMIŞTI
Abone Olgoogle-news

2017'DE BU SEBEPTEN YAKALANMIŞTI

Tiger Woods, 2017 yılında reçeteli ilaçların etkisinde araba kullanırken yakalanmış ve 14 günlük rehabilitasyon sürecine alınmıştı. O dönem yapılan kontrollerde kanında çok miktarda reçeteli olarak aldığı ağrı kesici ve anksiyete önleyici ilaç maddesi bulunmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi