Tiger Woods'tan kaza sonrası açıklama! Doktor Mehmet Öz'den umut veren sözler...

UZMAN DOKTORDAN WOODS'UN HAYRANLARINI ÜZECEK SÖZLER ABD'de yayın yapan MSNBC'nin uzman doktoru John Torres, çıkan haberler doğrultusunda Tiger Woods ile ilgili şu çıkarımları yaptı: "Çok büyük bir kaza geçirmiş. Hayatta olması şans diyebiliriz. Kırıklarının iyileşmesi için en az 6 hafta gerekecek. Ayak bileğindeki kırığın kaynaması için sabitlenip zamana bırakılması halinde bu süreç uzayacaktır. Daha önce sahip olduğu hareket kabiliyetine bir daha asla kavuşamayabilir. Bu da onun oyun tarzını etkileyecektir."