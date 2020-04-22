The Last Dance'te olay itiraf! Michael Jordan bizi yatakta yakaladı
Micheal Jordan'ın başarılarını konu alan "The Last Dance" belgeselinin 3. bölümünde çok konuşulacak bir hikaye bizleri bekliyor. Jordan, Bulls ve NBA'in en problemli ismi Dennis Rodman'ı ünlü bir modelle yatakta yakalıyor. İşte detaylar...
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Michael Jordan'ın 6 şampiyonluk yaşadığı Chicago Bulls'un 1997-1998 sezonunu anlatan 10 bölümlük belgesel 'The Last Dance' gündeme damga vurmaya devam ediyor.
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İlk iki bölümü ortalama 6,5 milyon izleyiciye ulaşan serinin üçüncü bölümü ile ilgili önemli ipuçları yayınlandı.
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OLAY ADAM BAŞROLDE
Belgeselin yeni bölümünde Bulls'un olay karakteri Dennis Rodman başrolde...
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Belgeselin ABD'de Pazar günü (Türkiye'de Pazartesi günü) yayınlanacak 3. bölümünde ilginç bir hikaye bizi bekliyor.
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1998 yılında Scottie Pippen sakatlıktan dönünce Dennis Rodman koç Phil Jackson'dan Vegas'a gidip kafa dağıtmak için izin istiyor.
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Michael Jordan'ın "Eğer onu gönderirsen, bir daha göremeyiz" demesine rağmen Jackson 48 saatliğine Rodman'a izin veriyor.
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YATAKTAN ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIK
Michael Jordan, daha sonra olanları ise şöyle anlatıyor:
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"Tabii ki zamanında geri gelmedi. Gidip poposunu yataktan çıkarmak zorunda kaldık. Yatağının içinde ne olduğunu, onun nerede olduğunu falan söylemeyeceğim."
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YATAKTAKİ KİŞİ CARMEN ELECTRA
Daha sonra ise olayın diğer tanığının Rodman'ın eski eşi oyuncu ve model Carmen Electra olduğu ortaya çıkıyor.
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Carmen Electra, belgeselde "Bir anda kapı çaldı ve gelen Michael Jordan'dı. Ben yataktan çıkıp saklandım. Beni öyle görmesini istemedim. Koltuğun arkasına geçtim ve kendimi çarşaflarla örttüm" itirafında bulunuyor.
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Kimse tarafından bilinmeyen bu hikaye Michael Jordan'ın "The Last Dance" belgeseliyle ortaya çıktı.