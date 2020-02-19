TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek açıkladı! 'Hata payı...'
TFFVAR Koordinatörü Barış Şimşek, TRT Spor'da katıldığı Stadyum programında gündeme dair merak edilen sorulara açıklık getirdi.
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TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programının konuğu oldu ve merak edilenler konulara açıklık getirdi.
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İşte Barış Şimşek'in VAR sistemi hakkında söylediği öne çıkan sözler;
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Ofsayt çizgisi için dünyanın en gelişmiş teknolojisini kullanıyoruz. Mevcut ofsayt çizgisi teknolojisi ve kuralları yeterli.
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VAR teknolojisi konusunda Avrupa'dan fazlamız var, eksiğimiz yok. Ofsayt çizgisi için dünyanın en gelişmiş teknolojisini kullanıyoruz. Hata payı çok düşük.
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Şüpheli pozisyonlarda yardımcı hakemlerin pozisyonun sonucunu alıp, daha sonra bayrağı kaldırmasını istiyoruz. Özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda, açık pozisyonlar dahi olsa beklemelerini ve sonuç almalarını istiyoruz.
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Ofsaytta santimetre cinsinden bir hesaplama yok, tamamen çizgiler üzerinden bir hesaplama. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyoruz. Hem 2 boyutlu, hem 3 boyutlu çizgiler kullanabiliyoruz. İzleyicilerimiz son halini görüyorlar, hata payı sıfıra yakın.
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VAR hakemliği, saha hakemliğinden daha zor. VAR'ın görevi sahada verilen kararın doğruluğunu kontrol etmektir.
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VAR hakemleri çok ciddi eğitimlerden geçiyor. VAR hakemliği, saha hakemliğinden daha zor.
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Video yardımcı hakemin görevi, bir pozisyonla ilgili en doğru kararı bulmak değil, sahada verilen kararın yanlış olup olmadığını tespit etmek.
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Video hakem, hakemi izlemeye davet ettiğinde, hakem izlemeye gitmek zorundadır ama son karar onundur.
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VAR sistemi Türkiye'de uygulanmaya başladığından beri, böyle bir şey de olmadı. Böyle bir şey okuduğumda ben de şaşırıyorum.
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VAR konuşmaları gerekirse özel olarak dinleniyor. Bu konuşmalar şu ana dek dışarı sızmadı. Federasyon başkanımız bu talep hakkında gerekli açıklamayı yaptı.