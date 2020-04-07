TFF Başkanı Nihat Özdemir'den tescil cevabı!

UEFA bir dizi karar aldı. Finansal Fair Play kriterleri de askıya alındı. Bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? İçinden geçtiğimiz dönem hepimizin de bildiği gibi olağan bir dönem değil. Dolayısıyla olağanüstü kararlar alınması anlaşılabilir. Bence her ülkeyi ve organizasyonu kendi içindeki şartlara ve olanaklara göre de değerlendirmekte fayda var.