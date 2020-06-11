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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 11:51,

TFF açıkladı! VAR Odası ve corona virüsü...

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR Merkezi'nde aldığı corona virüsü önlemlerini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, yarın başlayacak olan Süper Lig müsabakaları öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR Merkezi'nde alınan corona virüsü önlemlerini paylaştı.

2İŞTE O AÇIKLAMA
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İŞTE O AÇIKLAMA

12 Haziran 2020 tarihinde yeniden başlayacak olan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakaları öncesinde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR Merkezi, yapılan düzenlemelerle müsabakalara hazır hale getirildi.

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Buna göre, COVID-19 pandemisi önlemleri kapsamında, sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle maç istasyonlarında VAR, AVAR ve operatörlerin (RO) görev alanları pleksiglas seperatörler aracılığıyla birbirinden ayrıldı.

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Bu tedbirlere ek olarak, VAR, AVAR ve operatörler ligin geri kalanında oynanacak maçlarda siperlikle görev yapacak ve kişiye özel kulaklıklar kullanacak. Her müsabaka öncesi cihazlar dezenfekte edilecek. Riva VAR Merkezi'nin içinde sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske kuralları da titizlikle uygulanacak.

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