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Spor Arena
Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 - 23:11 | 

TFF 1. Lig Play-Off finali ne zaman? Finalistler belli oldu!

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde Altay, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulsporu 85'inci dakikada Deniz Kadahın attığı golle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Altay'ın finaldeki rakibi, Altınordu - Yılport Samsunspor eşleşmesinin galibi Altınordu oldu. Peki, TFF 1. Lig Play-Off finali ne zaman?

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TFF 1. Lig play-off'ta Samsunspor'u eleyen Altınordu finalde Altay'ın rakibi oldu. TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rövanşta da 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı. İşte, final hakkında bilgi...

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Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. TFF 1. Lig Play-Off Final maçı 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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Süper Lig'e çıkacak son takım, 26 Mayıs Çarşamba günü Altay ile Altınordu arasındaki mücadelenin galibi olacak.

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