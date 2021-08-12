Spor Arena Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 14:24 | 12 Ağustos 2021 - 14:27

TFF 1. Lig ne zaman başlıyor? İlk hafta hangi maçlar var? İşte müsabaka programı

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak. Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek. Peki, TFF 1. Lig ne zaman başlıyor?