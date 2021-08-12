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Spor Arena
Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 14:24 | 

TFF 1. Lig ne zaman başlıyor? İlk hafta hangi maçlar var? İşte müsabaka programı

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak. Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek. Peki, TFF 1. Lig ne zaman başlıyor?

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TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk santra 13 Ağustos'ta yapılacak. Bu sezon 59. kez oynanacak TFF 1. Lig'de ilk müsabaka Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında yapılacak. İşte müsabaka programı...

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Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

13 Ağustos Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

15 Ağustos Pazar:

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)

21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

16 Ağustos Pazartesi:

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)

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