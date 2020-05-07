Teniste aşı polemiği: Nadal'dan Djokovic'e net cevap!

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265 bini geçti. 1.3 milyon kişi ise virürü yenerek iyileşti.
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Aşı tartışmaları sürüyor
Pandeminin ilk gününden bu yana süren aşı tartışmalarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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İnsanlar üzerinde test başladı
Amerikan Pfizer ilaç şirketi, "BNT162" adlı potansiyel aşının klinik denemelerinin Almanya'nın ardından ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başladığı duyurmuştu.
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Nadal'dan Djokovic'e cevap
Bu açıklamanın ardından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, geçtiğimiz günlerde corona virüsü aşısına karşı olduğunu beyan eden meslektaşı Novak Djokovic'e cevap verdi.
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"Ben aşıya karşıyım"
Sırp raket, ''Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum. akat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum..." demişti.
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İspanyol raketten net yorum
Rafael Nadal, bu sözlerin ardından Sırp tenisçinin kariyerine devam edebilmek adına aşı yaptırmak zorunda olduğunu ifade etti.
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Rafael Nadal'ın ses getiren röportajının tamamı şu şekilde:
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"Novak Djokovic aşı yaptırmak zorunda"
"Eğer tur kapsamında seyahat edip maçlara çıkabilmemiz için aşı yaptırmamız zorunlu hale getirilirse Novak Djokovic de buna uyacaktır. "
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"En üst seviyede tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı yaptırmak zorunda."
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"Ben dahil herkes, nasıl şu an evlerimizden çıkmıyorsak aşı konusunda da önlemlere ve kurallara harfiyen uymak zorundayız."
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"Eğer ATP, tenis oynayabilmemiz adına bizi aşı yaptırmaya zorlarsa buna uyarız. Tıpkı doping yasaları gereği çok fazla ilaç kullanmamamız gerektiği kuralına uyduğumuz gibi..."