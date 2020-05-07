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Tenis
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 10:36,

Teniste aşı polemiği: Nadal'dan Djokovic'e net cevap!

Aşı karşıtı olduğunu açıklayan Novak Djokovic'e Rafael Nadal'dan yanıt geldi.

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Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

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Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265 bini geçti. 1.3 milyon kişi ise virürü yenerek iyileşti.

3Aşı tartışmaları sürüyor
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Aşı tartışmaları sürüyor

Pandeminin ilk gününden bu yana süren aşı tartışmalarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

4İnsanlar üzerinde test başladı
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İnsanlar üzerinde test başladı

Amerikan Pfizer ilaç şirketi, "BNT162" adlı potansiyel aşının klinik denemelerinin Almanya'nın ardından ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başladığı duyurmuştu.

5Nadaldan Djokovice cevap
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Nadal'dan Djokovic'e cevap

Bu açıklamanın ardından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, geçtiğimiz günlerde corona virüsü aşısına karşı olduğunu beyan eden meslektaşı Novak Djokovic'e cevap verdi.

6Ben aşıya karşıyım
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"Ben aşıya karşıyım"

Sırp raket, ''Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum. akat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum..." demişti.

7İspanyol raketten net yorum
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İspanyol raketten net yorum

Rafael Nadal, bu sözlerin ardından Sırp tenisçinin kariyerine devam edebilmek adına aşı yaptırmak zorunda olduğunu ifade etti.

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Rafael Nadal'ın ses getiren röportajının tamamı şu şekilde:

9Novak Djokovic aşı yaptırmak zorunda
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"Novak Djokovic aşı yaptırmak zorunda"

"Eğer tur kapsamında seyahat edip maçlara çıkabilmemiz için aşı yaptırmamız zorunlu hale getirilirse Novak Djokovic de buna uyacaktır. "

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"En üst seviyede tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı yaptırmak zorunda."

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"Ben dahil herkes, nasıl şu an evlerimizden çıkmıyorsak aşı konusunda da önlemlere ve kurallara harfiyen uymak zorundayız."

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"Eğer ATP, tenis oynayabilmemiz adına bizi aşı yaptırmaya zorlarsa buna uyarız. Tıpkı doping yasaları gereği çok fazla ilaç kullanmamamız gerektiği kuralına uyduğumuz gibi..."

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