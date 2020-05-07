Teniste aşı polemiği: Nadal'dan Djokovic'e net cevap!

"Ben aşıya karşıyım" Sırp raket, ''Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum. akat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum..." demişti.