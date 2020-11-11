MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriTenis Tenisi bırakan Sofya Zhuk gelen yorumlara isyan etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Tenis
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 14:36 | 

Tenisi bırakan Sofya Zhuk gelen yorumlara isyan etti

Yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle henüz 19 yaşında tenis kariyerini noktalayan ve modellik yapmaya başlayan Sofya Zhuk, paylaştığı pozuna yapılan hakaret içerikli yorumlara tepki gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Henüz 15 yaşında Wimbledon'da gençler şampiyonluğu kazanan Sofya Zhuk şu sıralarda kendisine gelen mesajlardan bir hayli şikayetçi...

2
Abone Olgoogle-news

Yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle 19 yaşında tenis kariyerini noktalamak zorunda kalan Rus sporcu Amerika'ya yerleşerek Miami'de modellik yapmaya başlamıştı.

360 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR
Abone Olgoogle-news

60 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Sofya Zhuk'un Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.

4
Abone Olgoogle-news

Birçok markayla işbirliği yapan Zhuk, sosyal medya hesabından pozlarını paylaşıyor.

5DEPRESYONA GİRMEK YERİNE MODELLİK YAPIYORUM
Abone Olgoogle-news

"DEPRESYONA GİRMEK YERİNE MODELLİK YAPIYORUM"

Zhuk'un bu pozları binlerce beğeni almasına karşın güzel model birçok hakaret ve nefret dolu maille karşı karşıya kaldı.

6
Abone Olgoogle-news

Sofya Zhuk, tenis kariyerini bitirdikten sonra sporsuz da yaşayabildiğini belirterek, "Spor kariyerim sona erdiği için depresyona girmek yerine modellik yaparak hayatımı devam ettiriyorum.

7ÜSTSÜZ FOTOĞRAFIMI KOYUNCA ÇIĞ GİBİ TEPKİ ALDIM
Abone Olgoogle-news

"ÜSTSÜZ FOTOĞRAFIMI KOYUNCA ÇIĞ GİBİ TEPKİ ALDIM"

Sorunun ne olduğunu tam olarak anlamayadım. Bir fotoğraf gönderdim diye ne oldu?

8
Abone Olgoogle-news

Fotoğraf paylaştığımda kimseye bir mesaj göndermeye çalışmıyorum. Sadece sevdiğim pozlarımı paylaşıyorum.

9
Abone Olgoogle-news

Ancak üstsüz fotoğrafımı paylaştığımda çığ gibi tepkiler aldım. Normalde onları rahatsız etmezdim ama bu kez bana karşı çok saldırgandılar.

10
Abone Olgoogle-news

İnsanların kendimi tenisin dışında bulduğumu, spor yapmadan ve depresyona girmeden mutlu yaşayabileceğimi kabul edemeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

11TENİSİ SEVDİM AMA SAĞLIĞIMI DÜŞÜNMELİYİM
Abone Olgoogle-news

"TENİSİ SEVDİM AMA SAĞLIĞIMI DÜŞÜNMELİYİM"

Sofya Zhuk daha önceki bir paylaşımında ise tenis kariyeriyle ilgili gelen sorulara şu yanıtı vermişti:

12
Abone Olgoogle-news

"Her gün tenis oynamayı bırakıp bırakmadığım, neden ve ne zaman döneceğime dair sorular alıyorum. Neden bilmek istediğinizi anladığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum.

13
Abone Olgoogle-news

7 aydır oynamıyorum çünkü birkaç yıldır ciddi sakatlıklarla mücadele ediyorum ve her zaman çok fazla acıyla oynamak zorunda kaldım.

14
Abone Olgoogle-news

Tenisi sevdim ama ağrısız olmak ve zihinsel olarak özgürce yaşayabilmek, sağlığım ve geleceğimi düşünmek istediğim için bu kararı verdim."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi