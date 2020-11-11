Tenisi bırakan Sofya Zhuk gelen yorumlara isyan etti

Henüz 15 yaşında Wimbledon'da gençler şampiyonluğu kazanan Sofya Zhuk şu sıralarda kendisine gelen mesajlardan bir hayli şikayetçi...Yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle 19 yaşında tenis kariyerini noktalamak zorunda kalan Rus sporcu Amerika'ya yerleşerek Miami'de modellik yapmaya başlamıştı.Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Sofya Zhuk'un Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.Birçok markayla işbirliği yapan Zhuk, sosyal medya hesabından pozlarını paylaşıyor. Zhuk'un bu pozları binlerce beğeni almasına karşın güzel model birçok hakaret ve nefret dolu maille karşı karşıya kaldı.Sofya Zhuk, tenis kariyerini bitirdikten sonra sporsuz da yaşayabildiğini belirterek, Spor kariyerim sona erdiği için depresyona girmek yerine modellik yaparak hayatımı devam ettiriyorum.Sorunun ne olduğunu tam olarak anlamayadım. Bir fotoğraf gönderdim diye ne oldu? Fotoğraf paylaştığımda kimseye bir mesaj göndermeye çalışmıyorum. Sadece sevdiğim pozlarımı paylaşıyorum.Ancak üstsüz fotoğrafımı paylaştığımda çığ gibi tepkiler aldım. Normalde onları rahatsız etmezdim ama bu kez bana karşı çok saldırgandılar.İnsanların kendimi tenisin dışında bulduğumu, spor yapmadan ve depresyona girmeden mutlu yaşayabileceğimi kabul edemeyeceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.Sofya Zhuk daha önceki bir paylaşımında ise tenis kariyeriyle ilgili gelen sorulara şu yanıtı vermişti: Her gün tenis oynamayı bırakıp bırakmadığım, neden ve ne zaman döneceğime dair sorular alıyorum. Neden bilmek istediğinizi anladığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum.7 aydır oynamıyorum çünkü birkaç yıldır ciddi sakatlıklarla mücadele ediyorum ve her zaman çok fazla acıyla oynamak zorunda kaldım. Tenisi sevdim ama ağrısız olmak ve zihinsel olarak özgürce yaşayabilmek, sağlığım ve geleceğimi düşünmek istediğim için bu kararı verdim.