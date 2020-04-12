Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye Laurent Blanc cevabı!
Corona virüs (koronavirüs) gündeminin etkilediği takımlardan birisi olan Fenerbahçe, yeni teknik direktör için çalışmalara devam ediyor. Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktör listesinin ilk sırasında bulunan Laurent Blanc konusunda flaş gelişmeler yaşandı.
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken İspanya'dan sarı lacivertli kulüp hakkında flaş bir haber geldi.
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Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını hala sürdürürken listeye birçok teknik direktör dahil oldu.
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Yerli isimler olarak Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Yalçın Koşukavak gibi isimler ön plana çıkarken Marcelino, Di Francesco ve Laurent Blanc yabancı adaylar olarak belirlendi.
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Fenerbahçe'de yönetimin yabancı bir teknik adam fikri üzerinde yoğunlaştığı ifade edilmiş, Fransız basını da Fenerbahçe'nin bir kez daha Laurent Blanc ile görüştüğünü yazmıştı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un takımın başında görmek istediği Blanc, sarı lacivertlilere cevabını verdi. İspanyol basını, tecrübeli teknik direktörün Türkiye'ye gitmek istemediğini duyurdu.
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ESPN'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin takımın başına Fransız teknik adamı getirmek için yoğun çaba sarfettiğini ancak başarılı olamadığı belirtildi.
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Fenerbahçeli yöneticileri Blanc'ı ikna etmek için sıkı görüşmelerde bulunulduğu ancak 54 yaşındaki teknik adamın sarı lacivertlilere gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.
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Fransız teknik direktörün kariyeri için Süper Lig'de görev almak istemediği ifade edildi.
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Blanc, 'Gideceğim takımın beni heyecanlandıracak bir projesi olmalı' ifadelerini kullanmıştı.
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Son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran Laurant Blanc, 4 yıldır takım çalıştırmıyor.
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Blanc ile birçok takım ilgilenmiş ancak tecrübeli teknik adam, gelen teklifleri geri çevirmişti.