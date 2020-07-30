Teknede çılgın şampiyonluk partisi!

İngiltere Championship'te şampiyon olan Leeds United, 16 sene sonra Premier Lig'e yükselmeyi başardı.Yıllardır bu anı bekleyen Leeds'te kutlamalar hala sürüyor.Şehirde taraftarlar kutlamalara devam ederken futbolcular da kendi aralarında bir parti düzenledi.İspanya'nın Formentera şehrine giden futbolcular ve eşleri, teknede çılgın bir kutlama yaptı.Leeds'in futbolcuları Gjanni Alioski, Barry Douglas, Pablo Hernandez, Patrick Bamford, Luke Ayling, Liam Cooper ve Stuart Dallas, birlikte şampiyonluğu kutlamak için İspanya'ya gitti.Futbolcuların eşleri ve kız arkadaşları da teknede onları yalnız bırakmadı.Tekne üzerinde saatlerce dans Leeds futbolcuları ve kız arkadaşları ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.Uzun süre teknede kalan futbolcu ve eşlerinin bir hayli neşeli olduğu görüldü.46 maç sonunda 93 puan toplayarak Championship'te şampiyon olan Leeds, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek.Leeds'in teknik direktörü Marcelo Bielsa ise kutlamalarını İngiltere'de sürdürüyor...Leeds'in sezon başlamadan transferde neler yapacağı da merak konusu.İngiliz basını, Bielsa ve futbolculara geniş yer ayırırken gelecek sezonun flaş takımlarından birisinin Leeds olabileceği konuşuluyor.