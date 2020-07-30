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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 11:18,

Teknede çılgın şampiyonluk partisi!

Leeds United futbolcuları ve eşleri, şampiyonluk kutlamalarını teknede kutladı...

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İngiltere Championship'te şampiyon olan Leeds United, 16 sene sonra Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

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Yıllardır bu anı bekleyen Leeds'te kutlamalar hala sürüyor.

3FUTBOLCULARDAN PARTİ
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FUTBOLCULARDAN PARTİ

Şehirde taraftarlar kutlamalara devam ederken futbolcular da kendi aralarında bir parti düzenledi.

4İSPANYADA KUTLAMA
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İSPANYA'DA KUTLAMA

İspanya'nın Formentera şehrine giden futbolcular ve eşleri, teknede çılgın bir kutlama yaptı.

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Leeds'in futbolcuları Gjanni Alioski, Barry Douglas, Pablo Hernandez, Patrick Bamford, Luke Ayling, Liam Cooper ve Stuart Dallas, birlikte şampiyonluğu kutlamak için İspanya'ya gitti.

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Futbolcuların eşleri ve kız arkadaşları da teknede onları yalnız bırakmadı.

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Tekne üzerinde saatlerce dans Leeds futbolcuları ve kız arkadaşları ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

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Uzun süre teknede kalan futbolcu ve eşlerinin bir hayli neşeli olduğu görüldü.

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46 maç sonunda 93 puan toplayarak Championship'te şampiyon olan Leeds, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek.

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Leeds'in teknik direktörü Marcelo Bielsa ise kutlamalarını İngiltere'de sürdürüyor...

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Leeds'in sezon başlamadan transferde neler yapacağı da merak konusu.

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İngiliz basını, Bielsa ve futbolculara geniş yer ayırırken gelecek sezonun flaş takımlarından birisinin Leeds olabileceği konuşuluyor.

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