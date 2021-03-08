Tecrübesi yoktu, tarih yazdı! Steven Gerrard'ın başarı öyküsü

'DOĞRU KİŞİ OYDU, HİSSETTİM...' King, o dönemleri şöyle anlatıyor: ''Çok sayıda teknik direktör adayımız vardı. Hatta bunlardan bazıları Premier League'de çalışmış ve İngiltere milli takımında görev almış kişilerdi. Ama Glasgow ortamında başarılı olabilirler miydi? Kenny Dalglish ile konuştum ve bana tecrübeli birini bulmam gerektiğini söyledi. Ancak emin değildim. Gerrard, sadece Liverpool genç takımını çalıştırmış olsa da arzusu yüksek bir isimdi. Kenny, 'Daha önce başarısı olmayan bir adama gitmek çok cesur bir karar. Ama eğer bunu yapacaksan Gerrard doğru isimdir' dedi. Yaklaşık 15 kez görüştükten sonra da Gerrard ile anlaştık. Onun kulübü değiştirecek isim olduğunu hissettim. Diğerlerinde hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Doğru kişi oydu. Eğer yanlış yapsaydık hem beni hem de Gerrard'ı Ibrox'un önünde bekleyen taraftarlar uçururdu.''