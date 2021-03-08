Tecrübesi yoktu, tarih yazdı! Maksimum kalp atışını bulana dek...
Rangers, İskoçya'da 10 yıllık şampiyonluk özlemini giderirken bu tarihi başarının en büyük mimarı ise Steven Gerrard'dan başkası değildi. Rangers ve Gerrard'ın bu tarihi başarıya ulaşması hiç kolay olmadı... Son 3 yılda Gerrard'ın dokunuşuyla Rangers'taki değişimi mercek altına aldık.
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Can Budak / Spor Arena | Rangers, İskoçya'da bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken şu an Avrupa'da en çok konuşulan teknik direktörler arasında Steven Gerrard geliyor. Futbolculuk yıllarında efsane olan Gerrard, teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarılara ulaşabileceğini bu yıl tüm dünyaya gösterdi.
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32 MAÇ, 28 GALİBİYET
Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk serisine son veren Rangers, bu sezon 32 maçta 28 galibiyet, 4 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. 77 gol atan Gerrard'ın ekibi, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.
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BAŞARI NASIL GELDİ?
Kulüp tarihinin 55. şampiyonluğuna ulaşan Rangers'ın buralara gelmesi hiç kolay olmadı. 9 sezonda 3 lig birden yükselen Rangers, nasıl oldu da böyle başarılı bir takım haline geldi?
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DAHA 3. MAÇINDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Başarının en önemli mimarı hiç şüphesiz Steven Gerrard. Liverpool efsanesi olan Gerrard'ın teknik direktörlük tecrübesi pek yoktu. Sadece Liverpool akademisinde çalışmıştı. Ancak Rangers ona güvendi. İskoç ekibinin henüz 3. maçında Wigan ile oynanan hazırlık maçında Gerrard etkisi ortaya çıkmıştı.
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'BU UTANÇ VERİCİ! BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ'
Gerrard, kötü giden maçın devre arasında ''Dinleyin, biz Rangers'ız! Rangers! Topa hükmediyorlar, bu utanç verici. Burası Ibrox! Böyle bir şey yaşanamaz. Buna izin veremeyiz'' diyerek oyuncularını motive etti. Ardından takım, 17 dakika içinde 3 gol birden buldu.
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LÜKSEMBURG TAKIMINA BİLE YENİLMİŞLERDİ
Gerrard'ın gelişi öncesinde Rangers'ın durumu hiç parlak gözükmüyordu oysa. Lig'de alınan utanç verici mağlubiyetler, Avrupa Ligi'nde Lüksemburg takımı olan Progres Niederkorn'e 2-0 yenilmek derken Ibrox'a gelen taraftar sayısında da düşüşler başlamıştı. Çare belliydi: Steven Gerrard...
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GERRARD KURALLARI: TELEFON YASAK, KANTİN DEĞİŞECEK
Haziran 2018'de göreve başlayan Gerrard'ın yapacak çok şeyi vardı. İlk yaptığı şey Rangers antrenman sahası olan Auchenhowie'de değişikliğe gitmekti. Antrenman sahasının içinin değiştirilmesini isteyen Gerrard, cep telefonlarının içeriye girmesini yasakladı. Kantinde de değişikliğe gidildi. Oyuncuların bir arada oturduğu uzun masalar yerine bir oda içinde dağılmış küçük masalar ekledi. Amacı takım içindeki arkadaşlık ortamını arttırmak, daha fazla sosyalleşmelerini sağlamaktı.
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MAKSİMUM KALP ATIŞ HIZI
Rangers'ta futbolcular, kendilerini çok farklı bir deneyimin beklediğini görüyorlardı. Antrenmanlara hızlı başlayan Gerrard, her oyuncunun maksimum kalp atış hızını bulmak için antrenmanın ilk gününde bir bip testi yaptırdı. Oyuncularından maksimum verimi almaya çalışıyordu.
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'DİĞERLERİNDEN AYRI OLMAMIZ GEREK'
Antrenmanlarda belirlenen kalp atış ritmine çıkamayan oyuncular olduğunda ise antrenmanı durdurup o futbolcudan daha fazlasını yapmasını talep ediyordu. Mesajı çok netti: 'Diğerlerinden ayrı olmamız gerek, ancak bu sayede kupalara ulaşabiliriz'
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HER ŞEY BİR ŞAKA İLE BAŞLADI
Aslında Gerrard ve Rangers ilişkisi 2017 yılına dayanıyor. Rangers, teknik direktör Pedro Caixinha'dan beklediğini alamazken Gerrard'ın Liverpool U18 takımı ile yapılan hazırlık maçı 4-1 kaybedilmişti. O dönem Rangers'ın başkanı olan King, The Athletic'e yaptığı açıklamada ''Beraber konuştuk ve gülüştük. Belki onu bir gün Rangers'a çağırırım diye espri yaptım'' sözlerini kullanıyor. Ancak yapılan bu şaka, bir yıl sonra gerçeğe dönüşmüştü.
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Rangers Futbol direktörü Allen, Manchester City'de akademi direktörü olarak görev yaptığı süre boyunca Gerrard ile yakından tanışıyordu. 2017'de başarısız geçen sezonda takımda gereksiz masraf yapıldığını gözlemlemişti. Başkan King ise yeni teknik direktör arıyordu.
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'DOĞRU KİŞİ OYDU, HİSSETTİM...'
King, o dönemleri şöyle anlatıyor: ''Çok sayıda teknik direktör adayımız vardı. Hatta bunlardan bazıları Premier League'de çalışmış ve İngiltere milli takımında görev almış kişilerdi. Ama Glasgow ortamında başarılı olabilirler miydi? Kenny Dalglish ile konuştum ve bana tecrübeli birini bulmam gerektiğini söyledi. Ancak emin değildim. Gerrard, sadece Liverpool genç takımını çalıştırmış olsa da arzusu yüksek bir isimdi. Kenny, 'Daha önce başarısı olmayan bir adama gitmek çok cesur bir karar. Ama eğer bunu yapacaksan Gerrard doğru isimdir' dedi. Yaklaşık 15 kez görüştükten sonra da Gerrard ile anlaştık. Onun kulübü değiştirecek isim olduğunu hissettim. Diğerlerinde hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Doğru kişi oydu. Eğer yanlış yapsaydık hem beni hem de Gerrard'ı Ibrox'un önünde bekleyen taraftarlar uçururdu.''
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Rangers'a gelir gelmez Liverpool'da yakından tanıdığı scout şefi Andy Scoulding'i takıma kazandıran Gerrard, Liverpool'da Curtis Jones, Caoimhin Kelleher ve Rhys Williams gibi şu an Liverpool'un A takımında oynayan futbolcuları vitrine çıkarmayı başarmıştı.
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER SONRASI...
Futbolcularıyla olan ilişkisi ise çok dikkat çekiciydi. Alfredo Morelos takımda akıcı bir şekilde İngilizce konuşamıyordu. En yakın arkadaşı Daniel Candeias ise Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Çeviri programları sayesinde Morelos ile birebir iletişim kurdu, oyuncusuna moral verdi. Connor Goldson ve Joe Aribo ile yüz yüze görüşmek için yolculuk yaptı. Güven, Gerrard için her şey demek. Güvenmediği kişileri de anında takımdan kesti.
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'NASIL LİDERLİK EDECEĞİNİ BİLİYOR'
Rangers'tan eski bir futbolcu, The Athletic'e verdiği demeçte ''Kaptan olmanın nasıl bir şey olduğunu, soyunma odasında nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor. İnsanlara nasıl liderlik edeceğini, hepsini bir araya getireceğini, insanları ayağa kaldırmayı ve onlardan en iyi şekilde yararlanmayı çok iyi biliyor.'' sözlerini kullanıyor.
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MOTTOSU BELLİ: MAZERET YOK!
Gerrard, takımdaki arkadaşlık ve güven ortamını arttırdıktan sonra mottosunu oyuncularına aktardı: Mazeret yok! En iyisini ver, takım arkadaşlarına, takımına güven...
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SADECE İSKOÇYA DEĞİL, AVRUPA'DA DA...
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, bu sezon toplam 117 gol atarken 32 maçın 24'ünde kalesinde gol görmedi. 21 puan farkla şampiyonluğunu 6 hafta kala ilan etti. Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Artık sadece İskoçya değil, yeniden Avrupa'da ses getiren bir takım olmayı başardılar.
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3 YILLIK SÜREÇ MEYVESİNİ VERDİ
Bu tabii hemen olan bir süreç değildi. Üç yıllık bir çalışmanın meyvesi oldu bu sezon. 3 yıl içinde tabii Gerrard ve Rangers zor zamanlar da geçirdi. Hatta Rangers taraftarının onu istifaya davet ettiği bile oldu.
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SABIR, GÜVEN, PLANLI ÇALIŞMA
Geçen sezon şampiyonluğa yaklaşmışlardı ancak Celtic'e kaptırmışlardı. Bu kez Gerrard, son düzlükte düşmedi, zaten işi son düzlüğe de bırakmadı. Sabır, güven ve planlı çalışma. İşte Rangers'ı 10 sene sonra şampiyonluğa taşıyan öykünün temel taşları...