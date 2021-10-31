Taylandlılar, iki yıldız için Sultanlar Ligi izliyor
Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Sarıyer Belediyespor'un bu sezonki maçları, geçmiş dönemlere nazaran bir hayli fazla takip ediliyor. İstanbul ekibinin anlık 40 bin kişiye ulaşan maç izlenmesinin sebebi ise, sezon başında kadroya katılan 2 sporcu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Taylandlı sporcular, Misli.com Sultanlar Ligi'nin Asya'da da takip edilmesini sağladı. İşte yaşananlar...
2
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta maçında Bolu Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
3
Bolu Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'a setlerde 25-18, 25-13, 25-15 ile üstünlük sağladı.
4
MisliTv Youtube kanalında canlı yayınlanan mücadelenin yoğun ilgiyle takip edilmesi sosyal medyada gündem olurken, ilginin sebebi ortaya çıktı.
5
Sarıyer Belediyespor forması giyen ve ülkeleri Tayland'da popüler olan Chatchu-on Moksri ve Ajcharaporn Kongyot'u yakından takip eden Taylandlı sporseverler, Sarıyer ekibinin maçlarını kaçırmıyor.
6
Tayland Voleybol Milli Takımı'nda da forma giyen Ajcharaporn Kongyot, geçtiğimiz sezon Tayland Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.
7
Geçen sezon Nakhon Ratchasima'da forma giyen ve takımın en önemli ismi olan Chatchu-on Moksri de sezon başında Sarıyer Belediyespor'a transfer olan ülkesi Tayland'da gündem olmuştu.
8
Tayland'ın iki yıldızının formasını giydiği Sarıyer Belediyespor'un Bolu Belediyespor'la oynadığı mücadeleyi Youtube'da anlık 40 bin kişinin izlediği görüldü.
9
Karşılaşmanın bitmesinin üzerinden 1 gün geçmemiş olmasına karşın toplamda 262 bin kişinin izlediği kaydedildi.
10
Sosyal medyada da popüler olan sporculardan Ajcharaporn Kongyot'un 459 bin, Chatchu-on Moksri'nin ise 201 bin Instagram takipçisi bulunuyor.