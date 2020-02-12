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Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 11:32, /

Tarihin en pahalı maçı için flaş açıklama! Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor...

Akıl almaz teklif işleri değiştirecek mi? Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor arasında tarihin en pahalı maçı gerçekleşiyor mu? Khabib Nurmagomedov'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi...

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Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor arasında 2018 yılında yapılan maç olaylı bitmişti. Khabib Nurmagomedov’un 4. rauntta kazandığı maç sonrası ringin dışına atlayarak rakibi McGergor’un ekibine saldırmıştı. McGregor’ın ekibinin de karşılık vermesinin ardından büyüyen olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etmişti.   

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Çıkan olaylar hakkında konuşan Khabib Nurmagomedov, “Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn’e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez” demişti. Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Rus Khabib Nurmagomedov 9 ay, İrlandalı Conor McGregor 6 ay men cezası almıştı.

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Ceza sürecinde McGregor'nun adı Türk model Elif Aksu ile de anılmıştı. Başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Partisinde Neymar ile el ele görüntülenen Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu yazdı.

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Hatta yaklaşık 1 aydır McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi.

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İkilinin cezalarının sona ermesiyle birlikte ise Karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov'a Conor McGregor ile yeniden dövüşmesi için akıl almaz bir teklif yapıldı.

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Başarılı sporcu, TMZ Sports’a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’dan kendisine, daha önce yendiği Conor McGregor ile yeniden dövüşmesi için zengin bir iş insanından yapılan teklifi kabul etmediğini söyledi.

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Khabib Nurmagomedov, bu maç için kendisine 100 milyon dolar önerildiğini belirtti.

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UFC Başkanı Dana White, bir kez daha açıklamalarda bulundu ve McGregor için “Khabib'e odaklandı bu dövüşü istiyor, bunu bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Khabib ise “Bu aptalı tekrar dövmem için neden 100 milyon dolara ihtiyacım olsun. UFC bu parayı başka alanlarda kullanabilir.” dedi.

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Khabib'in menajeri Abdelaziz "Bu ikisi sadece sokakta dövüşebilir" diyor.

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Kendisine Conor McGregor’ın sık sık kendisi ile rövanş yapmak için teklifte bulunduğu hatırlatılan Khabib Nurmagomedov, “Bu mümkün değil. Sadece Nisan ayında Tony Ferguson ile yapacağım maça odaklandım." açıklamasında bulundu.

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Tarihin en pahalı maçını şimdilik reddeden Khabib Nurmagomedov'un kararının değişip değişmeyeceğini zaman gösterecek.

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Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi

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