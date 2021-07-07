Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? Ödül ne kadar? Seyirci olacak mı? İşte son bilgiler
Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Kırkpınar Er Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Peki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? Ödül ne kadar? Seyirci olacak mı? İşte son bilgiler
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Canalp ve Gürkan, Er Meydanı ve dışında yapılacak düzenlemeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Alanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tribünlerden koltuklar söküldü. Son rötuşların yapıldığı Er Meydanı'nda bu yıl ilk güreşler cuma günü gerçekleştirilecek.
Vali Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın Türk milletinin en köklü spor geleneği olduğunu söyledi.
Kültürel mirasın edep ve adapla sergilendiği, yağın çayıra karıştığı efsanenin 660. randevusu 9-11 Temmuz'da gerçekleşecek.
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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Her pehlivanın kürsü yapma hayalini taşıyan "Yağlı güreşlerin olimpiyatı" olarak değerlendirilen, geleneğin bazı değişikliklere rağmen korunduğu Kırkpınar, pehlivanların güreşmek istediği er meydanlarının başında geliyor.
Minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, "çayırın yıldızları" olarak anılan baş boyunda güreşmek. Kırkpınar izleyicisinin sonucunu en çok merak ettiği güreşler ise başpehlivanlık müsabakaları.
Pazar günü gerçekleşecek başpehlivanlık müsabakalarında 40 dakika boyunca iki rakip birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan galip sayılacak.
Başpehlivanlık ödülleri bu yıl arttı. Edirne Belediyesince verilecek ödül, belediye encümenince başpehlivana 60 bin lira, ikinciye 38 bin lira, üçüncüye de 20 bin lira olarak belirlendi.
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Geçen yıl salgın nedeniyle güreşlerin yapılmadığını belirten Canalp, "Yaklaşık 1,5 yıldan beri millet olarak da bu türden spor etkinliklerini ertelemek zorunda kalmıştık. Kırkpınar bu büyük sportif organizasyonların da 1,5 yıl sonra kapısını tekrar aralayan ilk büyük sportif organizasyon ve etkinlik olacak." diye konuştu.
Üzerlerine düşen bir sorumluluk olduğunu dile getiren Canalp, "Bir tarafından milletimizin en köklü spor geleneğine canlı, diri ve heyecanlı şekilde tekrar ev sahipliği yapacağız. Edirne olarak bunu gerçekleştireceğiz ama aynı zamanda da kamu sağlığıyla ilgili görev ve sorumluluklarımızı da yerine getirmiş olacağız. Ümit ediyorum ki güreş sporuna gönül vermiş bütün insanlar doya doya bu sportif etkinliği yaşama imkanı bulacak." dedi.
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Belediye Başkanı Gürkan da Kırkpınar'ı herkesin çok özlediğini ifade etti.
Herkesin heyecanlı olduğunu dile getiren Gürkan, "Kırkpınar sadece yağlı güreş değil, 660 yıllık Türk ata sporunun da temsiliyet noktası burası. Kırkpınar'ın başpehlivanı Türkiye Cumhuriyeti'nin başpehlivanı. Bu yüzden çok değerli." şeklinde konuştu.
Vali Canalp ile organizasyona çok özen ve hassasiyet gösterdiklerini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:
"İnşallah hem ata sporumuza hem Türk örf, adet ve geleneklerine layık şekilde pandemi kurallarına uyarak yapacağız güreşleri. Özellikle Sayın Valimle ona bakıyoruz. Pandemi kurallarına uyarak en güzel şekilde tekrar 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'mizi yapacağız.
Kimsenin sağlığına, güvenliğine bir sıkıntı yaratmadan geçirmek amacımız. Sabahtan beri Sayın Valimle buradayız, 'Onu şöyle mi yapalım?', 'Bunu şöyle mi yapalım?' Bir daha tartışıyoruz, bir daha üzerinden geçiyoruz. İnşallah çok güzel olacak. 660. Kırkpınar'ımızda en azından herkesi buraya alamasak da ekranları başında izlemeye davet ediyoruz."