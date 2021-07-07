Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? Ödül ne kadar? Seyirci olacak mı? İşte son bilgiler

Belediye Başkanı Gürkan da Kırkpınar'ı herkesin çok özlediğini ifade etti.



Herkesin heyecanlı olduğunu dile getiren Gürkan, "Kırkpınar sadece yağlı güreş değil, 660 yıllık Türk ata sporunun da temsiliyet noktası burası. Kırkpınar'ın başpehlivanı Türkiye Cumhuriyeti'nin başpehlivanı. Bu yüzden çok değerli." şeklinde konuştu.



Vali Canalp ile organizasyona çok özen ve hassasiyet gösterdiklerini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:



"İnşallah hem ata sporumuza hem Türk örf, adet ve geleneklerine layık şekilde pandemi kurallarına uyarak yapacağız güreşleri. Özellikle Sayın Valimle ona bakıyoruz. Pandemi kurallarına uyarak en güzel şekilde tekrar 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'mizi yapacağız.



Kimsenin sağlığına, güvenliğine bir sıkıntı yaratmadan geçirmek amacımız. Sabahtan beri Sayın Valimle buradayız, 'Onu şöyle mi yapalım?', 'Bunu şöyle mi yapalım?' Bir daha tartışıyoruz, bir daha üzerinden geçiyoruz. İnşallah çok güzel olacak. 660. Kırkpınar'ımızda en azından herkesi buraya alamasak da ekranları başında izlemeye davet ediyoruz."