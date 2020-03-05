Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 07:32,
Tarihe geçecek Fenerbahçe kararı | "Böyle bir şey olabilir mi ya" dedirtiyorlar insana
Yazarımız Tahir Kum, bugün çok konuşulacak bir yazı yazdı...
SIKINTI BÜYÜK
Fenerbahçe’de durum vahim... Gelecek de pek umut verici görünmüyor. Sarı lacivertlilerde vaziyet ‘deve’ misali... Kulübün her bir tarafı eğri-büğrü... Sıkıntı; ne ‘teknik’ ne de ‘takım’ kadrosuyla sınırlı. Sıkıntı büyük... Sıkıntının da ‘büyüğü’ kulübün kötü yönetilmesi. Başkanın tutumu, davranışı... Yönetimin yetersizliği, beceriksizliği... Futbolcu kadrosu demoralize olmuş durumda. Takımı ayağı kaldıracak abi yok. Emre küskün, moralsiz. Millette kaptan Muslera, Burak Yılmaz, Sosa... Sende Ozan!
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