Tarihe geçecek Fenerbahçe kararı | "Böyle bir şey olabilir mi ya" dedirtiyorlar insana

6 MAÇ MENDEN 1 MAÇ MENE... Ama benim Federasyonum bunu ‘saldırıdan, kural dışı harekete’ dönüştürüyor. Belki de ‘ucuz kurtulsun’ diye! Tabii bir de, oyuncunun ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi var, hakem raporunda o da sabit...

Bu iki farklı ihlalinden ‘minimum 6 maç men’ istemiyle disipline gönderilmesi gereken Fenerbahçeli futbolcu, adeta hülle yoluyla olay ‘saldırıdan’ ‘kural dışına’ sokularak ‘4 maç men’ istemiyle disipline gönderiliyor! Belli ki onlar da sevkten mesajı almışlar (!) O kuruldan da Deniz Türüç’e sadece ve sadece 1 maç ceza çıkıyor! Geçiyorum karşılığı minimum 2 maç men olan Ozan Tufan’a sadece para cezası kesilmesini... O Deniz’de “damla” kalıyor! Hadi saldırı teşebbüste kaldı, hadi tahrik vardı tamam da bir ceza 6 iken 1 olur mu arkadaş? İnsanın içinden “ödül verseydiniz bari” diyesi geliyor.