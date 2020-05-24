Taraftar tercihini yaptı! Bedavaya transfer...

Bu sezon sonunda birçok önemli futbolcunun sözleşmesi sona eriyor ve takımlar bonservis ücreti ödemeden transfer yapabilecek. Poltio'dan hazırladığımız ankette bu futbolculardan hangisini takımınızda görmek istiyorsunuz diye sorduk. İşte sizlerden gelen oylardan oluşan sonuç...