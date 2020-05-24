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Futbol
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 09:55,

Taraftar tercihini yaptı! Bedavaya transfer...

Sezon sonu takımları ile sözleşmeleri sona erecek oyuncular arasında taraftarlar tercihini yaptı. İşte bonservis ücreti ödenmeden taraftarların takımlarında görmek istediği futbolcular...

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Bu sezon sonunda birçok önemli futbolcunun sözleşmesi sona eriyor ve takımlar bonservis ücreti ödemeden transfer yapabilecek. Poltio'dan hazırladığımız ankette bu futbolculardan hangisini takımınızda görmek istiyorsunuz diye sorduk. İşte sizlerden gelen oylardan oluşan sonuç...

2Jan Vertonghen
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Jan Vertonghen

%3.9

3Fabrice NSakala
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Fabrice N'Sakala

%4.4

4Junior Fernandes
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Junior Fernandes

%5.1

5Artem Dzyuba
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Artem Dzyuba

%5.6

6Pedro
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Pedro

%6.9

7Filip Novak
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Filip Novak

%8.8

8Papiss Cisse
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Papiss Cisse

%8.8

9Dries Mertens
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Dries Mertens

%9.9

10Emre Kılınç
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Emre Kılınç

%10.5

11Willian
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Willian

%14.6

12Mert Hakan Yandaş
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Mert Hakan Yandaş

%17.4

13
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14
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