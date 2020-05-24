Taraftar tercihini yaptı! Bedavaya transfer...

Sezon sonu takımları ile sözleşmeleri sona erecek oyuncular arasında taraftarlar tercihini yaptı. İşte bonservis ücreti ödenmeden taraftarların takımlarında görmek istediği futbolcular...
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Bu sezon sonunda birçok önemli futbolcunun sözleşmesi sona eriyor ve takımlar bonservis ücreti ödemeden transfer yapabilecek. Poltio'dan hazırladığımız ankette bu futbolculardan hangisini takımınızda görmek istiyorsunuz diye sorduk. İşte sizlerden gelen oylardan oluşan sonuç...