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Hürriyet
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 13:06,

Tanju Çolak'tan Fatih Terim'e bomba sözler! Arda Turan...

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türk futboluna dair açıklamalarda bulunurken çok konuşulacak bir konuyu gündeme getirdi.

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Tarihi öneri Hasan Şaş'la yolların ayrılmasından sonra ortaya atıldı.

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Tanju Çolak'ın Fatih Terim ve Arda Turan için söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü... İşte detaylar

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Yabancı futbolcu ve yerli teknik direktörlere seslenen eski milli futbolcu, "12-13 Haziran'da lig başlıyor, başlamak da zorunda. Sosyal hayata devam edeceğiz. İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da bütün ligler açıldı. Bütün futbolcular ücretlerinde yüzde 30, 40 indirim yaptılar. Gelin görün Türkiye’de yüzde 10. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Yabancı futbolculara sesleniyorum. Türkiye’deki ekonominin durumunun farkında değil misiniz? Yüzde 10 nedir?" dedi.

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Futbolda forma aşkının kalmadığını ifade eden Çolak, "Bizim ligimiz İspanya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den daha mı üstte bir lig. 14 tane yabancıyı getirirsen ve kriter koymazsan adam yüzde 10'da indirmez.

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Olan kime oluyor? Kulüplere oluyor. Bu kulüpler bunları nasıl ödeyecekler? Yabancı arkadaşları da geçtim. Bu ekonomik krizde Türk teknik direktörler bile fiyatlarında indirim yapmalılardı. Artık şunu anladım. Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış" şeklinde konuştu.

6ARDA TURAN SÖZLERİ
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ARDA TURAN SÖZLERİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Arda Turan transferinde ısrarcı olduğu bu nedenle yönetimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

7ARDA GALATASARAYA
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ARDA GALATASARAY'A

Geçtiğimiz sezon tecrübeli isme sıcak bakmayan yönetimin de bu konuda yumuşadığı makul bir maaş karşılığında Arda Turan'a onay çıktığı ifade ediliyor.

8ÇOK KONUŞULACAK ÖNERİ
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ÇOK KONUŞULACAK ÖNERİ

Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak da eski takımında yaşananlarla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı ve Fatih Terim'e sürpriz bir öneride bulundu. İşte o sözler...

9ARDA NASIL GERİ DÖNECEK
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ARDA NASIL GERİ DÖNECEK

"Arda Turan, Galatasaray'da güzel şeyler yapmıştır. Güzel paralar kazandırmıştır. Bir aşk yaşandı ve bitti. Arda Turan iki senedir yok. Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek?

10ARDAYI YANINA AL
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ARDA'YI YANINA AL

Hiç kimse yok. Buradan rica ediyorum Fatih Terim’e; Arda’yı yanına al. Hasan Şaş gitti. Yardımcı direktör yap. Arda'nın ağabey niteliği var, karakterli oyuncu ve en iyi oyunculardan biri.

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ARDA ÇOK DÜRÜST BİR ADAM

Arda çok dürüst bir adam. Karakter olarak da düzgün ama futboldan çok uzaklaştı. Futbolla diyaloğu zayıfladı. Sen futboldan uzaklaşırsan ne kadar yakın olabilirsin. Fatih Terim’e soruyorum. Galatasaray'da kimi çıkardı teknik direktör olarak?

12ARDANIN ÖNÜNÜ AÇTIM DESİN
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'ARDA'NIN ÖNÜNÜ AÇTIM' DESİN

Yardımcı antrenörlükte öğreteceği ve sunacağı çok şey var. Bari Galatasaray'dan bir tane teknik direktör çıksın. Fatih Terim'de 'Evet, ben Arda’nın önünü açtım' desin.

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Çünkü Fatih Terim 15-20 yıldır Şenol Güneş ile ülkemizde varlar. Ancak onların yanından hiçbir yardımcı antrenör çıkıp, teknik direktör olmadı" 

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