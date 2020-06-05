İHA
Tanju Çolak'tan Fatih Terim'e bomba sözler! Arda Turan...
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türk futboluna dair açıklamalarda bulunurken çok konuşulacak bir konuyu gündeme getirdi.
Yabancı futbolcu ve yerli teknik direktörlere seslenen eski milli futbolcu, "12-13 Haziran'da lig başlıyor, başlamak da zorunda. Sosyal hayata devam edeceğiz. İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da bütün ligler açıldı. Bütün futbolcular ücretlerinde yüzde 30, 40 indirim yaptılar. Gelin görün Türkiye’de yüzde 10. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Yabancı futbolculara sesleniyorum. Türkiye’deki ekonominin durumunun farkında değil misiniz? Yüzde 10 nedir?" dedi.
Olan kime oluyor? Kulüplere oluyor. Bu kulüpler bunları nasıl ödeyecekler? Yabancı arkadaşları da geçtim. Bu ekonomik krizde Türk teknik direktörler bile fiyatlarında indirim yapmalılardı. Artık şunu anladım. Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış" şeklinde konuştu.
ARDA GALATASARAY'A
Geçtiğimiz sezon tecrübeli isme sıcak bakmayan yönetimin de bu konuda yumuşadığı makul bir maaş karşılığında Arda Turan'a onay çıktığı ifade ediliyor.
ARDA NASIL GERİ DÖNECEK
"Arda Turan, Galatasaray'da güzel şeyler yapmıştır. Güzel paralar kazandırmıştır. Bir aşk yaşandı ve bitti. Arda Turan iki senedir yok. Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek?
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