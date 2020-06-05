Tanju Çolak'tan Fatih Terim'e bomba sözler! Arda Turan...

ARDA ÇOK DÜRÜST BİR ADAM Arda çok dürüst bir adam. Karakter olarak da düzgün ama futboldan çok uzaklaştı. Futbolla diyaloğu zayıfladı. Sen futboldan uzaklaşırsan ne kadar yakın olabilirsin. Fatih Terim’e soruyorum. Galatasaray'da kimi çıkardı teknik direktör olarak?