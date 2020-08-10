'Talimat değişecek! Fenerbahçe kendi etti kendi buldu, harcama limiti...'

NEDEN EN BAŞINDA İTİRAZ ETMEDİNİZ Gündem, transfer kadar Kulüp Lisans Talimatı’ndan kaynaklanan limit meselesi olunca biz de yine oradan yürüyelim istedik. Her ne kadar TFF bu işten bir dönüş yok dese de biz dönüş olacağını iddia ediyoruz. Her neyse... Bu konudaki asıl mesele şu: Bundan kısa bir süre önce 21 takım olayıyla ilgili koparılan yaygaraya karşılık resmi sitesinden ‘bunun Kulüpler Birliği’nin ortak talebi olduğunu’ söyleyenlerin; bugün aynı kurumun (Kulüpler Birliği’nin) krize ve ayaklanmalara sebep olan Kulüp Lisans Talimatı konusundaki ortak talebini gündemine dahi almaması!