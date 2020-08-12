TFF talimatında büyük açık! Kural ihlaliyle şampiyonluk...

PUAN SİLİNEBİLİR AMA NE ZAMAN? Hadi diyelim onu da verdiniz. (Bu arada transfer sezonu başladı, neredeyse sezon başlayacak 2019-20 sezonuyla ilgili inceleme ne zaman bitirilip karar verilecek hâlâ merak ediyorum!) Peki o TFF o kulüple ilgili harcama limitlerinde (tamamlanan sezonla ilgili) yüzde 16’nın üzerinde bir aşım tespit ederse?