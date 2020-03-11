Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 10:49,
Tahir Kum: Vedat'a var da Emre'ye yok mu?
Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum gündemi değerlendirdi.
Talimat der ki; futbolcu olsun, bir başkası olsun “Hiçkimse ilgili takımın statüsüne uygun teknik adam lisansı olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez.Yaparsa da 1 yıl men edilir."
Şimdi soru şu? Acaba bundan iki ay önce Vedat Muriç’i adeta niyet okuyarak (!) bilinçli kart gördüğü gerekçesiyle PFDK’ya sevk eden zihniyetin (TFF Hukuk Müşavirliği); bugün de aynı sevk kriterleriyle (!) Emre Belözoğlu’nu PFDK’ya sevk etmesi gerekmez miydi?
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