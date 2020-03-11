Tahir Kum: Vedat'a var da Emre'ye yok mu?

KULÜPLER ÖDEME DÖKÜMANLARINI iSTEDi TAM bu süreçte bu defa beş kulüp başkanı devreye gererek, “Biz ilgili sezonlarda Süper Lig’de değildik, bizi bağlamaz” diyerek kendilerinden kesinti yapılmasına karşı çıkmış, ama karşılık bulmamış. Haliyle bu çıkış da taraflar arasında gerilimi artırırken bu defa kulüpler, TFF Başkanı ve yönetiminden, “Bizden yüzde 4’lük kesinti yaptığınızı söylüyorsunuz. Kime, nereye, ne kesiliyor, kime ne veriliyor bunları bilmek, öğrenmek istiyoruz” talebinde bulunmuş.