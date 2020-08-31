Tahir Kum: 'Fenerbahçe'de Erol Bulut, biraz daha yakışıklı bir manken'

Galatasaray ve Trabzonspor limit değişikliğine neden karşı çıkıyor? Karşı çıkmalarının sebebi sadece bu konu değil, Galatasaray ve Trabzonspor 2 yıllık süreçte bütün hesaplarını buna göre yaptılar ve bir anlamda Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı köşeye sıkıştırdılar ve bunu kullanmak istiyorlar. Aslında kendileri için dezavantaj olacak bir konuyu bugün veto ediyorlar ama onlar da biliyor bugün bu işe evet dedikten sonra bir şekilde bu kural değişecek ve bu değişimde bizim zamanımızda olacak onlar bir şekilde Fenerbahçe’yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar.