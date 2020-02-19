'Pozisyonlar makaslandı' iddiası: Burada olan burada kalacak...
Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı...
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Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçına damga vuran 'el' pozisyonlarına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
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MHK, kritik maçlar öncesi hakemlerini Riva’da toplayarak son rötuşlarını yapmış. Eğitmenimiz Jaap Uilenberg de son haftalarda yaşanan kritik kararları ekrana getirerek değerlendirmelerde bulunmuş.
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Mesela; Beşiktaş-Gaziantep maçında hakem Alper Ulusoy’un ofsayt gerekçesiyle iptal edip Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararını da, Gençlerbirliği maçında Trabzonspor lehine çalınan penaltı kararını da yanlış bulmuş Uilenberg Amca!
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Neyse... Asıl değinmek istediğimiz konu bu değil.
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Asıl konu; son haftalardaki maçlardan 20’nin üzerinde pozisyonu ekrana getirerek hakemlere doğruyu-yanlışı söyleyen MHK ve Uilenberg’in, son dönemlerin en büyük tartışma konusu olan Fenerbahçe-Alanya maçındaki o iki elle oynama hadisesini (Jailson ve Mustafa Pektemek) makaslamış olmaları.
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O kritik iki el hadisesi ‘değerlendirme dışı.’ kalmış. Tabii bu durum hakemlerin de dikkatinden kaçmamış.
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Belli ki, MHK dışarı sızar korkusuyla bu topa da girmemiş. Seminerin sürprizi ise MHK Başkanımızın hakemleri, “Burada olan burada, sahada olan sahada kalacak, artık medyayla konuşmayı bırakın” diyerek uyarması olmuş.
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MURİÇ'E VAR, SEHİÇ'E YOK!
BİR hafta öncesiydi... 1. Lig’in kritik maçında BB Erzurumspor evinde güçlü rakibi Keçiören’i ağırlamış ve karşılaşmayı zor da olsa 1-0 kazanmayı başarmıştı.
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Ne var ki bu maçta 4. sarı kartını gören takımın kritik ismi kaleci İbrahim Sehiç zorlu Adanaspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşmüştü. Ve maç da böyle sona ermişti...
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O da ne? Bir gün sonra öğreniyoruz ki, meğerse Sehiç, maçın ardından soyunma odası yolunda ikinci sarısını görerek kart rengini sarıdan kırmızıya döndürmüş!
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âl böyle olunca da Bosnalı kaleci cezasını hafta içinde turu ilk maçta kaybettikleri Trabzonspor maçında çekerek Adanaspor maçında kalesindeki yerini almış!