MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama: 'Fenerbahçe benimle...'
GeriFutbol Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama: 'Fenerbahçe benimle...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 15:35,

Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama: 'Fenerbahçe benimle...'

Fenerbahçe'de kalan 8 hafta için Pro Lisans sahibi Tahir Karapınar göreve getirilirken bu karar sarı lacivertli camiayı bir hayli şaşırtmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, radikal bir kararla kalan 8 hafta için göreve Tahir Karapınar'ı getirirken haftalardır adı anılan Nenad Bjelica ve Erol Bulut'un durumu merak konusu olmuştu.

2
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe’yi sezon sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da Altyapı Koordinatörlüğü görevini sürdürecek Tahir Karapınar ile ilgili Emre Belözoğlu, Hürriyet'e “Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum. Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca’yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım” açıklamasını yapmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Erol Bulut, Bjelica, Abdullah Avcı, Blanc, Lucescu, gibi birçok ismin konuşulduğu camiada geçici de olsa bu karar şaşkınlıkla karşılandı.

4
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin en önemli teknik direktör adaylarından biri de Dinamo Zagreb'te harikalar yaratan Nenad Bjelica olmuştu.

5
Abone Olgoogle-news

Sarı lacivertlilierin Karapınar ismini resmi olarak açıklamasının ardından Hırvat teknik adam ülkesine konuştu. Avusturya'dan iki gün için Zagreb'e gelen Bjelica, yoğunluğu arasında ülkesinden Net.hr'ye özel bir röportaj verdi.

6
Abone Olgoogle-news

Net.hr'de Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar ile geçici olarak anlaştığı belirtilerek Bjelica ile Fenerbahçe üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.

7
Abone Olgoogle-news

Bjelica röportajda Fenerbahçelilerin merakını giderdi ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Hırvat hocanın sözleri...

8
Abone Olgoogle-news

"Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum."

9
Abone Olgoogle-news

"Bir aydır Fenerbahçe konusunda çok şey yazılıyor. Şimdiye kadar birçok isim çıktı. Neyin doğru olduğunu gerçekten bilmiyorum"

10
Abone Olgoogle-news

"Birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç. Ancak kesin olan şey, Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı"

11
Abone Olgoogle-news

"Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Daha önce de söylediğim gibi hedefim beş büyük ligden biri ve stadyumların dolu olduğu, futbolun atmosferinin tadının çıkaracağım bir lig... Fenerbahçe, beş büyük ligden bir takım değil ama harika bir kulüp."

12
Abone Olgoogle-news

"Bu benim için önemli bir meydan okuma olurdu. Başka bir lig de olabilir ama belirttiğim gibi Fenerbahçe, beş büyük ligden birinde olmasa da harika bir kulüp" 

13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Tahir Karapınar

Emre Belözoğlu'nun önerisi ile gündeme gelen UEFA-Pro Lisans sahibi Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında maçlara çıkacak Altaylı eski milli futbolcu Tahir Karapınar, bir dönem verdiği röportajda, "Yeşilova, çocukluğumun gençliğimin efsanevi takımı. Altay bizim takımımız, bu projeye büyük destek veriyor. Bu birliktelik umarım kısa sürede iyi sonuçlar getirecektir…" ifadelerini kullanmıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi