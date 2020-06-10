Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama: 'Fenerbahçe benimle...'

Fenerbahçe’yi sezon sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da Altyapı Koordinatörlüğü görevini sürdürecek Tahir Karapınar ile ilgili Emre Belözoğlu, Hürriyet'e “Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum. Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca’yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım” açıklamasını yapmıştı.