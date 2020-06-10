Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama: 'Fenerbahçe benimle...'
Fenerbahçe'de kalan 8 hafta için Pro Lisans sahibi Tahir Karapınar göreve getirilirken bu karar sarı lacivertli camiayı bir hayli şaşırtmıştı.
Fenerbahçe, radikal bir kararla kalan 8 hafta için göreve Tahir Karapınar'ı getirirken haftalardır adı anılan Nenad Bjelica ve Erol Bulut'un durumu merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe’yi sezon sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da Altyapı Koordinatörlüğü görevini sürdürecek Tahir Karapınar ile ilgili Emre Belözoğlu, Hürriyet'e “Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum. Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca’yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım” açıklamasını yapmıştı.
Sarı lacivertlilierin Karapınar ismini resmi olarak açıklamasının ardından Hırvat teknik adam ülkesine konuştu. Avusturya'dan iki gün için Zagreb'e gelen Bjelica, yoğunluğu arasında ülkesinden Net.hr'ye özel bir röportaj verdi.
Bjelica röportajda Fenerbahçelilerin merakını giderdi ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Hırvat hocanın sözleri...
"Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Daha önce de söylediğim gibi hedefim beş büyük ligden biri ve stadyumların dolu olduğu, futbolun atmosferinin tadının çıkaracağım bir lig... Fenerbahçe, beş büyük ligden bir takım değil ama harika bir kulüp."
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