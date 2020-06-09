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GeriFutbol Tahir Karapınar, Fenerbahçe'nin başında ilk antrenmanına çıktı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 21:37,

Tahir Karapınar, Fenerbahçe'nin başında ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken kare! Tahir Karapınar...

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Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu akşam yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Fenerbahçe altyapı sorumluluğu görevine getirilen ve kalan 8 haftada takımın başında olacağı açıklanan teknik direktör Tahir Karapınar, takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Antrenman, Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde saat 19.00’da ısınma ve kuvvet antrenmanıyla başladı.

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Ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

5İşte Fenerbahçe idmanından kareler
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İşte Fenerbahçe idmanından kareler

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