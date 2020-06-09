Tahir Karapınar, Fenerbahçe'nin başında ilk antrenmanına çıktı!

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu akşam yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.Fenerbahçe altyapı sorumluluğu görevine getirilen ve kalan 8 haftada takımın başında olacağı açıklanan teknik direktör Tahir Karapınar, takımla ilk antrenmanına çıktı.Antrenman, Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde saat 19.00’da ısınma ve kuvvet antrenmanıyla başladı.Ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.