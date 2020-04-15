Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, corona virüs dinlemeyip İngiltere'den takım satın alıyor!
Corona virüs nedeniyle futbol ekonomisi tarihinin en zor zamanlarından birini yaşarken Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak için el sıkıştı.
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Corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı. 126.900 kişi ise salgından doalyı hayatını kaybetti...
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Tüm dünyada spor organizasonlarının neredeyse tamamı durma noktasına gelirken liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.
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Futbol dünyası da ekonomik anlamda bu süreçten oldukça etkilendi. Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi dünya devleri dahil olmak üzere birçok takım futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti.
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Futbolcu transferlerinin de corona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağı ön görülüyor...
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Corona virüsün böylesine etkilediği futbol dünyasında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ise Premier Lig'den takım satın alıyor.
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İngiliz basınının haberine göre Muhammed bin Selman, Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak için kulübün başkanı Mike Ashley ile anlaştı.
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Ashley ile Muhammed bin Selman, kulübün satılması için masaya otururken İngiliz başkan, Suudi Arabistan veliah prensinden 390 milyon euro istedi.
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Muhammed bin Selman ise 345 milyon euro önerdi. Uzun süren pazarlıkların ardından ikili el sıkıştı. Önümüzdeki günlerde kulübü devralma işleminin tamamlanması bekleniyor.
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Selman, böylece İngiltere Premier Lig'den kulüp satın alma hayalini de gerçekleştirmiş olacak. Suudi Arabistan'ın en zengin kişilerinden olan Selman'ın uzun bir süredir İngiliz takımı alma hayali bulunuyordu.
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Aynı zamanda Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanı olan Muhammed bin Selman'ın Newcastle'ı satın aldıktan sonra transfer için ciddi para harcayacağı ve kulübü ligin tepesine oynatmayı hayal ettiği belirtiliyor.
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Newcastle'ın şu anki başkanı Mike Ashley, kulübü 150 milyon euroya satın almıştı... Newcastle, 10 senelik süreçte ligin orta - alt sıralarında mücadele etmesine rağmen bu zaman diliminde 2 kat fazla değerlenmiş oldu.
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Newcastle United, Premier Lig ertelenmeden önce 13. sırada bulunuyordu.