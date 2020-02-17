Survivor'ın yeni yarışmacısı Aycan Yanaç'ın bu fotoğrafları çok konuşulacak

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Aycan Yanaç, Survivor'da boy gösterecek.Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor Ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak Aycan Yanaç'ın yeni sezonda olacağını belirtti. Aycan da kendi Instagram hesabından bir video paylaştı ve ''Allah utandırmasın'' dedi.Forvet mevkiinde boy gösteren Aycan, yarışmada iddialı olduğunu şimdiden gösterdi.Aycan Yanaç, 'Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum.' sözlerini kullandı.Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etti. 2014–15 ve 2015–16 sezonlarında 11 maç oynadı ve 3 gol attı. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri döndü.Yanaç, Türkiye kadın milli U-19 takımına kabul edildi ve ilk kez 4 Ağustos 2015 tarihinde Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.7 Nisan 2018'de Estonya ile yapılacak hazırlık maçında Türkiye kadın milli takımına davet edildi.Aycan Yanaç, futboldaki başarısı kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor.Genç sporcunun şimdi de Survivor yarışmasında göstereceği performans merak konusu...