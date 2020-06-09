Survivor'dan elendi, yine rahat durmadı!

ONU BENDEN ALDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Maxi Lopez ise bu evlilik sonrası Arjantin basınına yaptığı açıklamada "İlişkim akamete uğradı ama yine de baba oldum. Şahsen Icardi'yi affettim ve onunla bir problemim yok" demişti.