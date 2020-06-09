Survivor'dan elendi, yine rahat durmadı!

İspanya'daki Survivor'dan elenen Ivana Icardi, yarışmanın ardından sosyal medyadan yaptığı beğeniyle gündeme geldi.Ivana Icardi, Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'in fotoğrafını beğenerek yengesini kızdırdı.Ivana'nın yaptığı beğeni sonrası çılgına dönen Wanda Nara'nın göstereceği tepki ise merakla bekleniyor.Wanda Nara, Maxi Lopez ile evliyken Arjantinli futbolcuyu takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatmıştı.Çift daha sonra boşanmış ve Mauro Icardi ile Wanda Nara dünya evine girmişti.Maxi Lopez ise bu evlilik sonrası Arjantin basınına yaptığı açıklamada İlişkim akamete uğradı ama yine de baba oldum. Şahsen Icardi'yi affettim ve onunla bir problemim yok demişti.Arjantinli futbolcu daha sonra ise Instagram hesabından Icardi'yi sadece affetmedim. Ona W'yi benden aldığı için teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmıştı.Wanda Nara ile Icardi'nin kardeşi Ivana'nın birbirlerini sevmediği bilinirken, medya aracılığı ile gönderdikleri mesajlar uzun süre gündemden düşmemişti.Icardi'nin eşi Wanda, basına verdiği demeçte Ivana'yı açık bir şekilde uyarmış ve ailesi hakkında açıklama yapmamasını söylemişti.Ivana Icardi de Wanda Nara'yı, ağabeyi Mauro'yu kendisinden uzak tutmakla suçlamıştı.Yarışmada Hugo Sierra ile aşk yaşayan ancak elendikten sonra ilişkisi biten Ivana, gündemi uzun süre meşgul etmişti.