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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 16:25,

Survivor sonrası ortalığı karıştırdı

"Elenmemin asıl sebebi..."

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PSG forması giyen Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi ile yengesi Wanda Nara'nın bitmek bilmeyen kavgası yeniden alevlendi.

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İspanya'daki Survivor'a katılan Ivana Icardi ile Wanda Nara'nın medya savaşı ilk olarak Ivana'nın Wanda'yı Mauro'yu kendisinden uzak tutmakla suçlamasıyla başlamıştı.

3ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENMİŞTİ
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ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENMİŞTİ

Wanda ise bu suçlama sonrası Ivana'ya kendisinden ve ailesinden uzak durmasını söylemişti.

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Ivana Icardi, geçtiğimiz günlerde de Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğenmiş ve yeni bir krizin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

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Ancak Survivor'ın eski yarışmacısı Ivana ile Wanda bu kez de Mauro'nun babası üzerinden tartıştı.

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Ivana Icardi, katıldığı Survivor programında babası Juan'ın hem kendisine hem de abisi Mauro'ya kötü davrandığını iddia etmişti.

7IVANA MEDYANIN GİRDABINA DÜŞÜYOR
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IVANA MEDYANIN GİRDABINA DÜŞÜYOR

Wanda Nara ise görümcesinin ortaya attığı bu iddiaya, "Mauro'nun babasına adaletsiz bir şekilde davranılıyor.

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Karantina boyunca beraberdik ve bahçeden marul toplamak da dahil birçok iş yaptı. Çocuklara derslerinde yardım etti. O harika bir büyükbaba.

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Ivana'nın yaptığı her şey, medyanın girdabına düşmekten başka bir şey değil. Bu durum, sizde sürekli bir şeyler söyleme isteği oluşturur" şeklinde yanıt vermişti.

10IVANADAN SERT YANIT
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IVANA'DAN SERT YANIT

Wanda Nara'nın bu açıklamalarına Ivana Icardi'den yanıt gecikmedi. İtalya'da bir televizyon programına katılan Ivana, yengesi Nara'yı eleştirdi.

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Ben televizyona çıkıp her konuştuğumda Wanda sinirleniyor" diyen Icardi, "Çünkü orada olmamı istemiyor. Bu söylediklerim, benim hayatımla ilgili bir hikaye.

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O hiçbir şey bilmiyor. Bilmediği şeyler hakkında konuşmamalı. Benim bunları söylemem için Mauro'dan izin almam gerekmiyor" şeklinde konuştu.

13AİLEM İÇİN ELENDİM
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AİLEM İÇİN ELENDİM

İspanya'da katıldığı Survivor yarışmasında ailesine dair birçok şey düşündüğünü söyleyen Icardi, "Orada çok ünlü olmama rağmen aileme düşkün olduğum için elendim."

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"Survivor'da çok fazla duygu hissettim, ailemde olan her şeyi düşündüm. Bu yüzden babamın şiddet uygulamasıyla ilgili konuştum. Belki doğru değildi ama oldu" ifadelerini kullandı.

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Survivor'da Hugo Sierra ile aşk yaşayan ancak elendikten sonra ilişkisi biten Ivana, gündemi uzun süre meşgul etmişti.

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