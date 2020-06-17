Survivor sonrası ortalığı karıştırdı

PSG forması giyen Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi ile yengesi Wanda Nara'nın bitmek bilmeyen kavgası yeniden alevlendi.İspanya'daki Survivor'a katılan Ivana Icardi ile Wanda Nara'nın medya savaşı ilk olarak Ivana'nın Wanda'yı Mauro'yu kendisinden uzak tutmakla suçlamasıyla başlamıştı. Wanda ise bu suçlama sonrası Ivana'ya kendisinden ve ailesinden uzak durmasını söylemişti.Ivana Icardi, geçtiğimiz günlerde de Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğenmiş ve yeni bir krizin ortaya çıkmasına neden olmuştu.Ancak Survivor'ın eski yarışmacısı Ivana ile Wanda bu kez de Mauro'nun babası üzerinden tartıştı.Ivana Icardi, katıldığı Survivor programında babası Juan'ın hem kendisine hem de abisi Mauro'ya kötü davrandığını iddia etmişti.Wanda Nara ise görümcesinin ortaya attığı bu iddiaya, Mauro'nun babasına adaletsiz bir şekilde davranılıyor. Karantina boyunca beraberdik ve bahçeden marul toplamak da dahil birçok iş yaptı. Çocuklara derslerinde yardım etti. O harika bir büyükbaba.Ivana'nın yaptığı her şey, medyanın girdabına düşmekten başka bir şey değil. Bu durum, sizde sürekli bir şeyler söyleme isteği oluşturur şeklinde yanıt vermişti.Wanda Nara'nın bu açıklamalarına Ivana Icardi'den yanıt gecikmedi. İtalya'da bir televizyon programına katılan Ivana, yengesi Nara'yı eleştirdi.Ben televizyona çıkıp her konuştuğumda Wanda sinirleniyor diyen Icardi, Çünkü orada olmamı istemiyor. Bu söylediklerim, benim hayatımla ilgili bir hikaye. O hiçbir şey bilmiyor. Bilmediği şeyler hakkında konuşmamalı. Benim bunları söylemem için Mauro'dan izin almam gerekmiyor şeklinde konuştu.İspanya'da katıldığı Survivor yarışmasında ailesine dair birçok şey düşündüğünü söyleyen Icardi, Orada çok ünlü olmama rağmen aileme düşkün olduğum için elendim.Survivor'da çok fazla duygu hissettim, ailemde olan her şeyi düşündüm. Bu yüzden babamın şiddet uygulamasıyla ilgili konuştum. Belki doğru değildi ama oldu ifadelerini kullandı.Survivor'da Hugo Sierra ile aşk yaşayan ancak elendikten sonra ilişkisi biten Ivana, gündemi uzun süre meşgul etmişti.