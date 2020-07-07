Son dakika! Survivor'da Sercan Yıldırım'ın Yasin kararı sonrası olay! Barış...

'9-10 DEFA POTAYA GİRDİM' Yasin ise aday gösterilmesinin ardından ''Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya'' ifadelerini kullandı.