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HaberlerSpor HaberleriSon dakika! Survivor'da Sercan Yıldırım'ın Yasin kararı sonrası olay! Barış...
GeriSpor Son dakika! Survivor'da Sercan Yıldırım'ın Yasin kararı sonrası olay! Barış...
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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 01:17,

Son dakika! Survivor'da Sercan Yıldırım'ın Yasin kararı sonrası olay! Barış...

Survivor'da son eleme adayı da belli oldu. İki haftadır Survivor'da adeta şov yapan ve son 6 dokunulmazlık oyununun 5'ini kazanan Sercan Yıldırım'ın Yasin'i aday göstermesinin ardından hem sosyal medyadan hem de Survivor Barış'tan çarpıcı yorumlar geldi.

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Survivor'da haftaya Sercan Yıldırım damga vurdu. Bireysel dokunulmazlık oyunlarında geçtiğimiz hafta 3'de 3 yapan Sercan, bu hafta da 3'de 2 yaptı ve son olarak finalde karşılaştığı Elif'i geçip son eleme adayını belirledi...

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Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında üçüncü eleme adayı belli oldu. Son oyunu kazanıp üçüncü eleme adayını belirleyen Sercan Yıldırım, Yasin'in ismini verdi.

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Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak yakın arkadaşı Yasin Obuz'u gösterdi. Böylelikle haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin oldu.

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Sercan, Yasin'i aday olarak göstermesi hakkında şöyle konuştu;

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Bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik ya duygusal bakacaktım. Hem üzülerek söylüyorum hem de stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum... Yasin.

69-10 DEFA POTAYA GİRDİM
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'9-10 DEFA POTAYA GİRDİM'

Yasin ise aday gösterilmesinin ardından ''Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya'' ifadelerini kullandı.

7İNSANLAR GAYET İYİ GÖRDÜLER
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'İNSANLAR GAYET İYİ GÖRDÜLER'

Yasin, ''İnsanlar bu geçen 5 ay içinde benim neler yaptığımı gayet iyi gördüler. Burada hepimizin gerçekten büyük emekleri var.'' diyerek sözlerini sürdürdü.

8SERCANA KIZGIN DEĞİLİM
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'SERCAN'A KIZGIN DEĞİLİM'

Aday gösterdiği için Sercan'a kızgın olmadığını belirten Yasin, ''Sercan'a kızgın değilim. Kapışmaktan korkan bir insan olmadım, olmam da... Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir pota olacak.'' dedi.

9BENCE KORKTU, KORKMASAYDI...
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'BENCE KORKTU, KORKMASAYDI...'

Yeni fragmanda ise Barış, Sercan'ın Yasin kararı hakkında, "Bence korktu. Korkmasaydı benim ismimi çıkartırdı." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada da Sercan'ın Yasin'i aday göstermesi geniş yankı uyandırdı.

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Sercan Yıldırım'ın aday olarak 'yakın arkadaşım olarak görüyorum' dediği Yasin'i aday göstermesi böyle karşılandı;

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