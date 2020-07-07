Son dakika! Survivor'da Sercan Yıldırım'ın Yasin kararı sonrası olay! Barış...
Survivor'da son eleme adayı da belli oldu. İki haftadır Survivor'da adeta şov yapan ve son 6 dokunulmazlık oyununun 5'ini kazanan Sercan Yıldırım'ın Yasin'i aday göstermesinin ardından hem sosyal medyadan hem de Survivor Barış'tan çarpıcı yorumlar geldi.
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Survivor'da haftaya Sercan Yıldırım damga vurdu. Bireysel dokunulmazlık oyunlarında geçtiğimiz hafta 3'de 3 yapan Sercan, bu hafta da 3'de 2 yaptı ve son olarak finalde karşılaştığı Elif'i geçip son eleme adayını belirledi...
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Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında üçüncü eleme adayı belli oldu. Son oyunu kazanıp üçüncü eleme adayını belirleyen Sercan Yıldırım, Yasin'in ismini verdi.
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Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak yakın arkadaşı Yasin Obuz'u gösterdi. Böylelikle haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin oldu.
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Sercan, Yasin'i aday olarak göstermesi hakkında şöyle konuştu;
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Bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik ya duygusal bakacaktım. Hem üzülerek söylüyorum hem de stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum... Yasin.
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'9-10 DEFA POTAYA GİRDİM'
Yasin ise aday gösterilmesinin ardından ''Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya'' ifadelerini kullandı.
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'İNSANLAR GAYET İYİ GÖRDÜLER'
Yasin, ''İnsanlar bu geçen 5 ay içinde benim neler yaptığımı gayet iyi gördüler. Burada hepimizin gerçekten büyük emekleri var.'' diyerek sözlerini sürdürdü.
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'SERCAN'A KIZGIN DEĞİLİM'
Aday gösterdiği için Sercan'a kızgın olmadığını belirten Yasin, ''Sercan'a kızgın değilim. Kapışmaktan korkan bir insan olmadım, olmam da... Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir pota olacak.'' dedi.
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'BENCE KORKTU, KORKMASAYDI...'
Yeni fragmanda ise Barış, Sercan'ın Yasin kararı hakkında, "Bence korktu. Korkmasaydı benim ismimi çıkartırdı." ifadelerini kullandı.
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Sosyal medyada da Sercan'ın Yasin'i aday göstermesi geniş yankı uyandırdı.
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Sercan Yıldırım'ın aday olarak 'yakın arkadaşım olarak görüyorum' dediği Yasin'i aday göstermesi böyle karşılandı;