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Hürriyet
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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 07:52,

Survivor'da Sercan Yıldırım'a ikinci şok! Nisa açıklayınca...

Survivor'da son kaptanlık seçiminde ilginç anlar yaşandı...

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Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

3SERCAN AÇILMIŞTI
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SERCAN AÇILMIŞTI

Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

4AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM
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'AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM'

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

5KAPTANLIK SEÇİMLERİNDE İŞLER KARIŞTI
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KAPTANLIK SEÇİMLERİNDE İŞLER KARIŞTI

Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takımları belirlemek için konseye gelen yeni kaptanlar, yarışmacı seçimi yaptıkları seçimlerle şaşırtırken Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak bu esnada işler çıkmaza girdi.

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Yarışmacılardan Ardahan ve Cemal Can'ın kaptan seçildiği yarışmada oyuncu seçimlerinde ilginç bir durum ortaya çıktı.

7SERCAN NİSA DEDİ
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SERCAN 'NİSA' DEDİ

Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulundu.

8ARDAHAN SORDU
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ARDAHAN SORDU

Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sordu

9SERCANLA OLAMAM
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SERCAN'LA OLAMAM

Fakat Nisa'nın yanıtı 'Ben Sercan'la olamam' oldu.

10SORMADAN AL
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SORMADAN AL

Sercan Yıldırım da bu esnada 'Sormadan al' diyerek Ardahan'ı ikna etmeye çalıştı.

11KENDİNİ FEDA ETTİ
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KENDİNİ FEDA ETTİ

Yarışmacılardan Yasin devreye girerek Ardahan'ın takımına dahil oldu. Yasin burada Nisa'ya 'Kendimi feda ettim' dedi. Nisa 'Yapma' dese de Mavi Takım'a dahil olan isim Yasin oldu.

12CEMAL CAN ŞAŞIRDI
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CEMAL CAN ŞAŞIRDI

Cemal Can, Ardahan'dan gelen Nisa hamlesi sonrası kararını değiştirdi ve Nisa'yı takımına seçti.

13HER ŞEYİ KARIŞTIRDIN
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HER ŞEYİ KARIŞTIRDIN

Nisa, Ardahan'a sinirlendi ve 'Her şeyi karıştırdın' dedi.

14BÖYLE BİR HAMLE BEKLEMİYORDUM
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BÖYLE BİR HAMLE BEKLEMİYORDUM

Daha sonra sözü alan Nisa ise bu konuyu kaptanlık oyunu sırasında konuştuklarını söylerken Ardahan'dan böyle bir hamle beklemediğini ifade etti.

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Nisa, Cemal Can'ın strateji yaparak kendisini sona sakladığını ifade ederken Ardahan'ın kendisine telkinde bulunduğunu söyledi.

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Sercan Yıldırım'ın bu anlarda moralinin bozulduğu görüldü.

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Ardahan da bu konuyu kaptanlık oyunu sonrası konuşmadıklarını ifade etti.

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Acun Ilıcalı da konseyde daha önce böyle bir durum yaşamadığını ifade ederek şaşkınlığını dile getirdi. (Spor Arena)

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