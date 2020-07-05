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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 01:10,

Survivor'da Sercan Yıldırım şaşkına çevirdi! Ada konseyinde...

Dokunulmazlık oyununda tarihe geçen performans! Söylediği isim ise...

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Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'ye damga vurmaya devam ediyor.

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Daha önce oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan Yıldırım, 4. dokunulmazlık oyununu da kazandve tarihi bir başarı elde etti.

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Sercan geçen hafta kazandığı oyunlar sayesinde 3 eleme adayını da (Berkan, Nisa, Barış) belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu.

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En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.

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Son dokunulmazlık oyunundaki üçlü parkurda dengesini kaybeden ve kafasını parkura vuran Sercan Yıldırım acı içinde yerde kalmıştı.

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Survivor doktoru Metin Kurt'un boyunluk taktığı Sercan tedavisinin ardından döndü ve oyunu kazanmayı başardı.

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Sakatlık sonrası dönüş yapıp oyunu kazanan Sercan, bu performansıyla ilgili şunları söyledi; Dokunulmazlık oyunlarındaki performansıyla ilgili konuşan Sercan; "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam elenme adayıyım"

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Sercan Yıldırım, sakatlanmasının ardından oyunu kazanmasıyla ilgili ise; "Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde Bülent Korkmaz'ın omzundan sakatlanıp oyuna devam etmesi geldi aklıma. Gücü oradan aldım ve kalkıp devam ettim." dedi.

9CEMAL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
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CEMAL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dokunulmazlık oyununun finalinde Mavi takım üyeleri Sercan Yıldırım ve Cemal Can karşılaştı.

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Sercan Yıldırım'a dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can gözyaşlarına hakim olamadı. Cemal Can'ı takım arkadaşları sakinleştirdi.

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Sercan'ı tebrik eden Cemal Can, elinden geleni yaptığını ama olmadığını söyleyip ağlamaya başladı.

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Başta Yasin olmak üzere herkes Cemal Can'ı sakinleştirmeye çalıştı.

13KONSEY BUZ KESTİ
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KONSEY BUZ KESTİ

Dokunulmazlık oyununu kazanıp konseyde isim yazma hakkı elde eden Sercan Yıldırım'ın kararı ise soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu.

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Sercan Yıldırım, eleme potasına Berkan'ı gönderdi. Bu karar konseyde herkesi şoke etti.

15SERCANIN CEMAL CAN İLE YEMEĞE ÇIKMASI OLAY OLDU
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SERCAN'IN CEMAL CAN İLE YEMEĞE ÇIKMASI OLAY OLDU

Son kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can, Mavi takımda Sercan ile takım arkadaşı olmuş ve ödül oyununu kazanmıştı.

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Ödül olarak havuzlu bir villada yemek kazanan Mavi takımda Cemal Can ile Sercan'ın görüntüleri olay olmuştu.

17SERCANLA CEMAL CAN YEMEĞE GİTTİ
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SERCAN'LA CEMAL CAN YEMEĞE GİTTİ

Ancak oyunun sonunda Yasin'in parkurda sakatlanması herkesi çok korkuttu. Yasin hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Yasin MR için hastaneye götürülünce Cemal Can ve Sercan ödüle baş başa gitti.

18NİSANIN DESTEKÇİLERİ CEMAL CANA TEPKİ GÖSTERDİ
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NİSA'NIN DESTEKÇİLERİ CEMAL CAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Sercan ile yemekte samimi bir şekilde sohbet eden Cemal Can'ın kameralara yansıyan bu görüntüleri, Sercan'ın elediği Nisa'nın destekçilerinden tepki çekmişti.

19SERCAN - NİSA OLAYI ÇOK KONUŞULMUŞTU
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SERCAN - NİSA OLAYI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Survivor'daki en büyük gündem aylardır konuşulan Sercan Yıldırım - Nisa Bölükbaşı olayı olmuştu.

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Sercan Yıldırım'ın Nisa'ya açılmasıyla başlayan ve Nisa'nın elenmesine kadar devam eden süreçte Survivor'ın gündemini belirleyen bu konuda son olarak Nisa ile Gizem'in ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

21SURVİVOR GİZEM TOPA GİRMİŞ
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SURVİVOR GİZEM TOPA GİRMİŞ

Acun Ilıcalı, tartışma konusu olan ses kayıtlarını açıklarken, "Söz konusu konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Bu kaydı dinledikten sonra edindiğim intiba Gizem'le ilgili. Sercan-Nisa konusunu en heyecanlı yaşayan kişi Gizem. Sanki 2 aydır beklediği bir kişiden mektup almış gibi. Ama mektup Nisa'ya geliyor." dedi.

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Ilıcalı sözlerini, "Nisa aralarındaki konuşmada Sercan'la ilgili konuya sıcak bakmadığını ifade ediyor. Gizem bu konuya o kadar motive ki haber alışverişinde problemler yaşanmış olabilir. Bu arada sizin bu ses kaydını dinletmemiz söz konusu değil. Gizem'in o motivasyonunda çıkaracağım şey, Nisa'dan Sercan'a gelen haberler Gizem kanalıyla geldiyse, yanlış gelmiş olabilir." ifadeleriyle sürdürdü.

23İŞTE GİZEM-NİSA ARASINDA KONUŞULANLAR...
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İŞTE GİZEM-NİSA ARASINDA KONUŞULANLAR...

Nisa: Gel buraya,gel

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Gizem: Dur, geliyorum, dur.Nisa: Bak, böyle başlıyor.

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Gizem: Aç. Tut onu.Nisa: Bak, şimdi dinle.

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Gizem: Al bunu çabuk. Anlatsana. Çok mutluyum şu an. Bu seni artık 850 bin ay idare eder.Nisa: Hayır ya ne alaka?

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Gizem: Etsin. Manyak mısın? Döveceğim seni artık ya. Yeter ya.Nisa: Niye ya?

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Gizem: Çok tatlı çünküNisa: Ama ben istemiyorum

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Gizem: Tamam, bakarsın işte.Nisa: Erkek arkadaşım var onunla evlenmek istiyorumGizem: Tamam canım evlenmeyiver...

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