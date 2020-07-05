Survivor'da Sercan Yıldırım şaşkına çevirdi! Ada konseyinde...

Ilıcalı sözlerini, "Nisa aralarındaki konuşmada Sercan'la ilgili konuya sıcak bakmadığını ifade ediyor. Gizem bu konuya o kadar motive ki haber alışverişinde problemler yaşanmış olabilir. Bu arada sizin bu ses kaydını dinletmemiz söz konusu değil. Gizem'in o motivasyonunda çıkaracağım şey, Nisa'dan Sercan'a gelen haberler Gizem kanalıyla geldiyse, yanlış gelmiş olabilir." ifadeleriyle sürdürdü.