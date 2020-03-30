Survivor'da Sercan Yıldırım ile Barış kavga etti, Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi

ACUN ILICALI DA ÖFKELENDİ Sercan'ın "Seninle daha işim bitmedi" sözlerine sinirlenen Ilıcalı, "Senin burada söylediğin kelimelerde anlamlar çok sıkıntılı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" diyerek Sercan'ı sert bir dille uyardı.