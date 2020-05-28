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GeriFutbol Survivor'da Sercan Yıldırım ayak tenisinde şov yaptı, Acun Medya ekibi yenildi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 23:09,

Survivor'da Sercan Yıldırım ayak tenisinde şov yaptı, Acun Medya ekibi yenildi!

Survivor 2020'de ayak tenisi maçı büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmaya Sercan Yıldırım damgasını vurdu.

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Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde ayak tenisi mücadelesi için büyük heyecan yaşandı

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Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan'ın Acun Ilıcalı ile olan ayak tenisi maçı öncesi açıklamaları oldukça dikkat çekti

3MAÇTAN ÖNCE AÇIKLAMA
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MAÇTAN ÖNCE AÇIKLAMA

Sercan, "Ayak tenisinde daha çok ön plana çıkabilirim ve gerçekten çok iddialıyım" dedi

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Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam nefes kesen bir mücadele oynanmaya başladı.

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Sercan Yıldırım'ın ekibinde Yasin ve Ardahan yer aldı. Acun Ilıcalı'nın takımı ise İrem Kanan ve Esat Yontuç'tan oluştu.

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Sercan yıldırım'ın ekibinde Yasin ve Ardahan yer aldı. Acun Ilıcalı'nın takımı ise İrem Kanan ve Esat Yontuç'tan oluştu.

7SERCAN AĞIRLIĞINI KOYDU
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SERCAN AĞIRLIĞINI KOYDU

Ayak tenisi mücadelesinde karşı karşıya gelen Survivor 2020 ve Acun Medya takımları arasında maç oynanırken, Sercan'ın ağırlığını koyması dikkat çekti

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Mücadelede adeta şov yapan Sercan arka arkaya sayılar alarak takımını önde tutmayı başardı.

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Sercan Yıldırım'ın takımı, Acun Medya'yı 3-1 mağlup etti. Maçı kazananlar ve takımı tutan yarışmacılar, ton balığı yeme hakkı kazandı.

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Acun Ilıcalı maç sonrasında sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

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Sercan Yıldırım'ın performansı, sosyal medyada en çok paylaşım yapılan konulardan biri oldu. İşte o paylaşımlar...

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