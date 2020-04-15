Survivor'da Nisa'ya gönlünü kaptıran Sercan Yıldırım'ın eski aşkları
Survivor yarışmacılarından Nisa ile aşk yaşadığı iddia edilen Sercan Yıldırım, geçmişte birçok ünlü isimle magazin dünyasında yer aldı. İşte Sercan Yıldırım'ın eski aşklarından bazıları...
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Bursaspor'da genç yaşta şampiyonluk yaşayıp milli takıma yükselen ve Galatasaray'a transfer olan Sercan Yıldırım, şimdilerde Survivor yarışmasıyla gündemde...
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Survivor'da Nisa ile aşk yaşadığı iddia edilen Sercan Yıldırım'ın, aşk listesi de oldukça kabarık. Yıldırım, geçmişte birçok ünlü isimle magazin dünyasında yer aldı. İşte Sercan Yıldırım'ın eski aşklarından bazıları...
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TUVANA TÜRKAY
Birçok dizi ve filmde oynayan güzel oyuncu Tuvana Türkay, Sercan Yıldırım'ın eski aşklarından.
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İkili 1.5 yıllık birlikteliklerini 2013 yılı sonunda noktalamıştı. Ünlü oyuncu daha sonraları ise bir diğer milli futbolcu Alper Potuk ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.
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Hatta Sercan Yıldırım ve Alper Potuk'un bu ilişki sonrası arkadaşlıklarını bitirdiği medyada yer almıştı.
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Tuvana Türkay ile Sercan Yıldırım'ın internette yer alan eski fotoğrafları, Türkay cephesinde gerginliğe neden olurken, ünlü güzel fotoğrafları sildirmek için Google'a başvurmuştu.
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HELİN AVŞAR
Sercan Yıldırım, zirve döneminde, yani 2010 yılında Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ile ilişkisiyle de gündeme gelmişti.
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Sercan Yıldırım ve Helin Avşar arasındaki yaş farkı da o dönem konuşulmuştu.
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O dönemlerde 19 yaşında olan Sercan Yıldırım'ın, 30 yaşındaki Helin Avşar'ı üniversite öğrencisi olan Seda Parseker ile aldattığı ve Helin Avşar'ın bunalıma girdiği basında yer almıştı.
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ECE ERKEN
Sercan Yıldırım'ın geçmişte ilişki yaşadığı bir diğer ünlü isim ise Ece Erken. Sercan Yıldırım ile Ece Erken arasında da hayli bir yaş farkı bulunuyordu. Ece Erken-Sercan Yıldırım aşkı 2012 senesinde magazin basınında sayfaları kaplamıştı.
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Hatta Galatasaray'ın 2012'de Reina'da şampiyonluk kutlaması yaptığı sırada, o dönem Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosunda olan Sercan Yıldırım'ın, aynı mekanda Ece Erken ile yakınlaştığı magazin haberlerinde yer aldı.
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CEYDA ATEŞ
Sercan Yıldırım'ın 2010'ların başlarında, kariyerinin zirvesindeyken ilişki yaşadığı bir diğer güzel ise, oyuncu Ceyda Ateş.
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Sercan Yıldırım, Helin Avşar ile ayrıldıktan sonra Ceyda Ateş ile birliktelik yaşamıştı.
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PELİN SÖNMEZ
Sercan Yıldırım'ın birliktelik yaşadığı bir başka güzel ise Pelin Sönmez olmuştu. (Kaynak :Fanatik)