Survivor'da Nisa'nın telefon görüşmesinde Sercan Yıldırım göndermesi: 'Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım!'

Çıktım ve 3 dokunulmazlığı da alnımın teriyle kazandım. O yüzden de çok mutlu ve sevinçliyim. Kazandım ve 3 isim söyledim. 3'ünü de ben söyledim. Bir kere kaybetsem zaten benim adım çıkacaktı. O yüzden güçlü kalmaya çalıştım, başardığım için de çok mutluyum.