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GeriFutbol Survivor'da Nisa'nın telefon görüşmesinde Sercan Yıldırım göndermesi: 'Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım!'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 01:19,

Survivor'da Nisa'nın telefon görüşmesinde Sercan Yıldırım göndermesi: 'Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım!'

Survivor'da Nisa'nın elendiği bölüme iletişim ödülünde yaşanan konuşma damgasını vurdu. Gizem ile Sercan Yıldırım hakkında yapılan konuşmaların ses kaydının yayınlanmasının ardından son bölümde çok konuşulacak diyaloglar yaşandı...

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Survivor'ın son bölümünde elenen yarışmacı Nisa oldu ama iletişim ödülünde yaşananlar programa damga vurdu.

2ERKEK ARKADAŞIM VAR, EVLENMEK İSTİYORUM
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'ERKEK ARKADAŞIM VAR, EVLENMEK İSTİYORUM'

Acun Ilıcalı'nın geçen yayında açıkladığı ses kayıtlarında Nisa, ''Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum'' sözlerini kullanıyordu.

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Nisa, iletişim ödülünde erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki diyalog dikkat çekti.

4SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM
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'SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM'

Jakub, Nisa'ya ''Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım.'' sözlerini kullandı.

5ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ DİYE BAĞIR
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'ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ DİYE BAĞIR'

Konuşmanın devamında Nisa, Jakub'a ''Şampiyon Beşiktaş demelisin, şampiyon Beşiktaş diye bağır'' derken Jakub'un ''Şampiyon Beşiktaş'' demesinin üzerine Barış, ''Kardeşimsin!'' diye seslendi.

6SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI
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SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

Nisa'nın erkek arkadaşının Jakub olduğu düşünülürken sosyal medyada da ikilinin fotoğrafları hemen paylaşılmaya başlandı...

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İkilinin önceki yıllarda başka yarışmalara katıldığı da görüldü. Nisa'nın Jakub'u fotoğraflarda etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

8SERCANDAN NİSA SÖZLERİ...
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SERCAN'DAN NİSA SÖZLERİ...

Sercan Yıldırım ise Nisa olayının kapandığını belirtirken şöyle konuştu;

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Çıktım ve 3 dokunulmazlığı da alnımın teriyle kazandım. O yüzden de çok mutlu ve sevinçliyim. Kazandım ve 3 isim söyledim. 3'ünü de ben söyledim. Bir kere kaybetsem zaten benim adım çıkacaktı. O yüzden güçlü kalmaya çalıştım, başardığım için de çok mutluyum.

10NİSA OLAYI ÇÖZÜLDÜ, CAN SIKIYORDU
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'NİSA OLAYI ÇÖZÜLDÜ, CAN SIKIYORDU'

Nisa olayı da çözülmüş oldu. En azından kapanmış oldu diyebilirim. Artık bu muhabbetlerden çok bunalmıştım. Can sıkıyordu. O yüzden kapandığı için ayrıca mutluyum.

11ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI
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ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı dünkü yayında Sercan ve Nisa ile ilgili ses kaydı hakkında konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

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6 Nisan'da üzerinizdeki mikrofonlar kayda devam ediyor ve bu kayıttan da sizin haberiniz yok. Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Çok kısa bir not olduğunu da düşünmüyorum.

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Sercan Nisa'ya açık arttırmanın da olduğu bir ortamda. Bu not da Nisa'ya bir şekilde ulaşıyor. Bu notta ne yazdığını bilmiyoruz. Nisa notu aldığında o dönem yarışmada olan Gizem var. Gizem belki notu getiren belki de olaydan haberi olan bilmiyoruz.

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Söz konusu konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Bu kaydı dinledikten sonra edindiğim intiba Gizem'le ilgili. Sercan-Nisa konusunu en heyecanlı yaşayan kişi Gizem. Sanki 2 aydır beklediği bir kişiden mektup almış gibi. Ama mektup Nisa'ya geliyor.

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Nisa aralarındaki konuşmada Sercan'la ilgili konuya sıcak bakmadığını ifade ediyor.

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Gizem bu konuya o kadar motive ki haber alışverişinde problemler yaşanmış olabilir. Bu arada sizin bu ses kaydını dinletmemiz söz konusu değil.

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Gizem'in o motivasyonunda çıkaracağım şey, Nisa'dan Sercan'a gelen haberler Gizem kanalıyla geldiyse, yanlış gelmiş olabilir.

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Gizem'in o motivasyonunda çıkaracağım şey, Nisa'dan Sercan'a gelen haberler Gizem kanalıyla geldiyse, yanlış gelmiş olabilir.

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