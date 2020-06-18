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GeriFutbol Survivor'da Nisa'dan Sercan Yıldırım için olay itiraf: 'Manipüle...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 02:39,

Survivor'da Nisa'dan Sercan Yıldırım için olay itiraf: 'Manipüle...'

Survivor'da Nisa, SMS konseyi esnasında Sercan Yıldırım hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte Nisa'nın o sözleri...

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Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

3DUYGULARINI AÇIKLAMIŞTI
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DUYGULARINI AÇIKLAMIŞTI

Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

4AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM
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'AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM'

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

5KAPTANLIK SEÇİMİNDE İŞLER KARIŞMIŞTI
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KAPTANLIK SEÇİMİNDE İŞLER KARIŞMIŞTI

Yarışmacılardan Ardahan ve Cemal Can'ın kaptan seçildiği yarışmada oyuncu seçimlerinde ilginç bir durum ortaya çıkmıştı.

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Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulunmuş ve Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sormuştu. Fakat Nisa'nın yanıtı 'Ben Sercan'la olamam' olmuştu.

7KÖTÜ İNSANSIN
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KÖTÜ İNSANSIN

Sonraki bölümde Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği; Nisa'nın ise 'Allah Allah Kötü insansın zaten' şeklinde" yanıt verdiği görülmüştü

8HER ŞEYİ AÇIKLA
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HER ŞEYİ AÇIKLA

Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürmüştü.

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Tüm bu olayların ardından Nisa'nın Sercan Yıldırım hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

10SERCAN YILDIRIM HAKKINDA KONUŞTU
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SERCAN YILDIRIM HAKKINDA KONUŞTU

Survivor'da dün akşam yapılan SMS konsetince Nisa, Sercan Yıldırım hakkındaki fikirlerini açıkladı.

11MANİPÜLE ETMESİ İÇİN...
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MANİPÜLE ETMESİ İÇİN...

Nisa, Sercan Yıldırım için "Sercan'ı oyun dışında çok tanımıyorum. Ancak çok zehir gibi zekası var. İnsanları manüpüle etmesi için... Belki futboldan geliyordur. Bu kötü bir şey değil, yanlış anlama." dedi.

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