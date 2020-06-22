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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 00:59,

Survivor'da konseyinde Sercan Yıldırım - Nisa atışması! 'Bana gelen notlar...'

Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlığa Sercan Yıldırım - Nisa atışması damga vurdu...

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Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylardaki açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

2NİSAYA AÇILMIŞTI
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NİSA'YA AÇILMIŞTI

Nisa Bölükbaşı’na platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

3AĞABEY GİBİ GÖRÜYORUM
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AĞABEY GİBİ GÖRÜYORUM

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle görüyorum." diyerek Sercan'ı reddetmişti.

4HAREKETLERİ YAP, BİZİ KÖTÜ GÖSTER
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'HAREKETLERİ YAP, BİZİ KÖTÜ GÖSTER'

Daha sonra ikili arasında gerilimler yaşanmış; Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği; Nisa'nın ise 'Allah Allah Kötü insansın zaten' şeklinde" yanıt verdiği görülmüştü

5AÇIKLA, HER ŞEYİ SÖYLE
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AÇIKLA, HER ŞEYİ SÖYLE

Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürmüştü.

6SON BÖLÜMDE İŞLER KARIŞTI
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SON BÖLÜMDE İŞLER KARIŞTI

Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlığı Barış’ı finalde yenen Sercan Yıldırım kazandı.

7İLK FIRSATTA BUNU YAPACAKTI
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İLK FIRSATTA BUNU YAPACAKTI

Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı kendi ismini söylediğini ima etti.

8SERCAN YILDIRIM PATLADI
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SERCAN YILDIRIM PATLADI

Sercan Yıldırım ise bu sözlere "Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Asla peşinden koşan ben olmadım." şeklinde karşılık verdi.

9FRAGMANDA HER ŞEY ORTAYA KONDU
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FRAGMANDA HER ŞEY ORTAYA KONDU

Nisa ise "Beni söylemesinin nedeni havada intikamın olması. Peki, bu konuyu tekrar çıkarttığın için okey." dedi.

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Yeni bölüm fragmanında ise işler bir hayli karıştı. Öncelikle Nisa'nın 'O gün gelecek benden intikam alacak' sözleri dikkat çekti.

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Sercan Yıldırım ise 'Asla peşinden koşan ben olmadım' dedi.

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Sercan Yıldırım, Nisa’nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif’e içini döktü. Yıldırım, “O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum” dedi.

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Bu sözlerin ardından Sercan Yıldırım'daki notlarda yazanlar merak konusu oldu.

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Konseyde yaşananlar karşısında diğer yarışmacılar da adeta şaşkına döndü

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AYCAN YANAÇ'IN ÇOK KONUŞULAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

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