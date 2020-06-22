Survivor'da konseyinde Sercan Yıldırım - Nisa atışması! 'Bana gelen notlar...'

SERCAN YILDIRIM PATLADI Sercan Yıldırım ise bu sözlere "Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Asla peşinden koşan ben olmadım." şeklinde karşılık verdi.