Survivor'da konseyinde Sercan Yıldırım - Nisa atışması! 'Bana gelen notlar...'

Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylardaki açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
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NİSA'YA AÇILMIŞTI
Nisa Bölükbaşı’na platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
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AĞABEY GİBİ GÖRÜYORUM
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle görüyorum." diyerek Sercan'ı reddetmişti.
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'HAREKETLERİ YAP, BİZİ KÖTÜ GÖSTER'
Daha sonra ikili arasında gerilimler yaşanmış; Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği; Nisa'nın ise 'Allah Allah Kötü insansın zaten' şeklinde" yanıt verdiği görülmüştü
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AÇIKLA, HER ŞEYİ SÖYLE
Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürmüştü.
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SON BÖLÜMDE İŞLER KARIŞTI
Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlığı Barış’ı finalde yenen Sercan Yıldırım kazandı.
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İLK FIRSATTA BUNU YAPACAKTI
Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı kendi ismini söylediğini ima etti.
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SERCAN YILDIRIM PATLADI
Sercan Yıldırım ise bu sözlere "Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Asla peşinden koşan ben olmadım." şeklinde karşılık verdi.
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FRAGMANDA HER ŞEY ORTAYA KONDU
Nisa ise "Beni söylemesinin nedeni havada intikamın olması. Peki, bu konuyu tekrar çıkarttığın için okey." dedi.
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Yeni bölüm fragmanında ise işler bir hayli karıştı. Öncelikle Nisa'nın 'O gün gelecek benden intikam alacak' sözleri dikkat çekti.
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Sercan Yıldırım ise 'Asla peşinden koşan ben olmadım' dedi.
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Sercan Yıldırım, Nisa’nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif’e içini döktü. Yıldırım, “O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum” dedi.
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Bu sözlerin ardından Sercan Yıldırım'daki notlarda yazanlar merak konusu oldu.
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Konseyde yaşananlar karşısında diğer yarışmacılar da adeta şaşkına döndü