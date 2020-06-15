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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 11:56,

Survivor'da gerilim! Evrim, Sercan, Nisa...

Survivor'da geçen tanıtıma Nisa ile Sercan Yıldırım'ın atışması damgasını vururken son bölümde bu tartışmanın detayları ortaya çıktı. Evrim detayı ise dikkat çekti...

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Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

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Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

4AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM
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'AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM'

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

5KAPTANLIK SEÇİMİNDE İŞLER KARIŞMIŞTI
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KAPTANLIK SEÇİMİNDE İŞLER KARIŞMIŞTI

Yarışmacılardan Ardahan ve Cemal Can'ın kaptan seçildiği yarışmada oyuncu seçimlerinde ilginç bir durum ortaya çıkmıştı.

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Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulunmuş ve Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sormuştu. Fakat Nisa'nın yanıtı 'Ben Sercan'la olamam' olmuştu.

7KÖTÜ İNSANSIN
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KÖTÜ İNSANSIN

Son fragmanda Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği; Nisa'nın ise 'Allah Allah Kötü insansın zaten' şeklinde" yanıt verdiği görüldü

8HER ŞEYİ AÇIKLA
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HER ŞEYİ AÇIKLA

Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürmüştü

9NELER OLDU
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NELER OLDU?

Son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası Murat Ceylan, Nisa'ya yaşanan bu gerilimi sordu

10PSİKOLOJİ DÜZELİ, KARAKTER DÜZELMEZ
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PSİKOLOJİ DÜZELİ, KARAKTER DÜZELMEZ

Nisa ise “ Psikolojimize laf atıyorlar. Psikoloji düzelir ama karakter düzelmez “ şeklinde bir çıkış yaptı.

11BEN SANA NE YAPTIM
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BEN SANA NE YAPTIM

Nisa bunu söyledikten sonra Sercan, “Ben sana ne yaptım, seni korumak dışında ben sana ne yaptım”  dedi.

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Yarışmacı Nisa'nın bu sözleri Evrim için sarf ettiği iddia edildi.

13EVRİM: BANA SÖYLEDİ
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EVRİM: BANA SÖYLEDİ

Evrim, Sercan'ın konuşma yapacağı esnada tecrübeli futbolcuya 'Bana söyledi' dedi. Bunun ardından Yıldırım, konuşmasını kısa kesti.

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Öte yandan Survivor'da Kırmızı Takım, bu hafta ikinci dokunulmazlığı aldı. Adaya veda edecek isim Ardahan, Yasin, Sercan veya Evrim olacak.

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AYCAN YANAÇ'TAN FENERBAHÇE İTİRAFI

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