Survivor'da gerilim! Evrim, Sercan, Nisa...

Survivor'da geçen tanıtıma Nisa ile Sercan Yıldırım'ın atışması damgasını vururken son bölümde bu tartışmanın detayları ortaya çıktı. Evrim detayı ise dikkat çekti...
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Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
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Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.
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Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
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'AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM'
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.
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KAPTANLIK SEÇİMİNDE İŞLER KARIŞMIŞTI
Yarışmacılardan Ardahan ve Cemal Can'ın kaptan seçildiği yarışmada oyuncu seçimlerinde ilginç bir durum ortaya çıkmıştı.
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Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulunmuş ve Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sormuştu. Fakat Nisa'nın yanıtı 'Ben Sercan'la olamam' olmuştu.
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KÖTÜ İNSANSIN
Son fragmanda Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği; Nisa'nın ise 'Allah Allah Kötü insansın zaten' şeklinde" yanıt verdiği görüldü
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HER ŞEYİ AÇIKLA
Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürmüştü
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NELER OLDU?
Son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası Murat Ceylan, Nisa'ya yaşanan bu gerilimi sordu
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PSİKOLOJİ DÜZELİ, KARAKTER DÜZELMEZ
Nisa ise “ Psikolojimize laf atıyorlar. Psikoloji düzelir ama karakter düzelmez “ şeklinde bir çıkış yaptı.
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BEN SANA NE YAPTIM
Nisa bunu söyledikten sonra Sercan, “Ben sana ne yaptım, seni korumak dışında ben sana ne yaptım” dedi.
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Yarışmacı Nisa'nın bu sözleri Evrim için sarf ettiği iddia edildi.
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EVRİM: BANA SÖYLEDİ
Evrim, Sercan'ın konuşma yapacağı esnada tecrübeli futbolcuya 'Bana söyledi' dedi. Bunun ardından Yıldırım, konuşmasını kısa kesti.
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Öte yandan Survivor'da Kırmızı Takım, bu hafta ikinci dokunulmazlığı aldı. Adaya veda edecek isim Ardahan, Yasin, Sercan veya Evrim olacak.