Survivor'da geceye damga vuran maç! Marko Jaric ve Çağrı...
Survivor 2021 yarışmacıları ve Acun Medya ekibi arasında basketbol müsabakası oynanan gecede ortaya koyulan mücadele nefesleri kesti. Özellikle Marko Jaric ile Çağrı'nın ikili mücadelesinde ortaya renkli görüntüler çıktı...
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Survivor'ın son bölümünde yarışmacılar ile Acun Medya ekibi arasında basketbol maçı oynandı. Eski NBA oyuncusu Marko Jaric, Çağrı ile girdiği ikili mücadeleyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. İşte yaşananlar...
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Survivor'da 5 Nisan 2021 akşamına basketbol maçı damga vurdu.
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Survivor 2021 yarışmacıları ve Acun Medya ekibi arasında basketbol müsabakası oynanan gecede ortaya koyulan mücadele nefesleri kesti.
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MARKO JARIC DE OYNADI
Eski NBA oyuncusu olan Marko Jaric, Acun Ilıcalı'nın özel konuğu olarak maça katıldı ve Acun Medya takımında oynadı.
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Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Survivor 2021 takımı Merve, Çağrı, Dora, Berkay ve Steven'dan oluşuyordu.
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Acun Ilıcalı, Esat Yontuç ve Marko Jaric gibi isimlerin yer aldığı Acun Medya ekibi Çağrı, Merve Aydın, Berkay ve Dora gibi isimlerin yer aldığı Survivor 2021 yarışmacıları ile kıran kırana mücadele etti.
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TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
Maçın temposu oyun boyunca hiç düşmedi. Mücadelenin yüksek olduğu ve çok çekişmeli geçen basketbol maçı, dört çeyrek üzerinden oynandı.
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İlk çeyrek Survivor 2021 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte önde olan Acun Medya idi. Survivor 2021, üçüncü çeyreği yine önde bitirmeyi başardı. Dördüncü çeyrek ise 33-33 berabere bitti.
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KAZANAN ACUN MEDYA
Böylece maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iki takım da müthiş bir mücadele ortaya koydu. Fakat kazanan 39-38 skorla Acun Medya oldu.
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MARKO JARIC - ÇAĞRI POZİSYONU GECEYE DAMGA VURDU
Öte yandan karşılaşmaya damga vuran an Çağrı ile Marko Jaric arasındaki mücadele oldu.
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Survivor yarışmacılarının hücumunda Çağrı'nın pota altında Marko Jaric'e perdeleme yapmaya çalıştığı anlar geceye damga vurdu.
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Eski NBA oyuncusu Marko Jaric'in Çağrı'nın çabalarını savuşturduğu renkli anlar sosyal medayda çok konuşuldu.
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ACUN ILICALI'NIN MİSAFİRİ OLARAK GELDİ
Fenerbahçeliliği ile bilinen ve aynı zamanda Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın sahibi olan Ilıcalı, eski NBA oyuncusu ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marko Jaric'i Dominik'te ağırlamıştı.
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İki ünlü isim, çocuklarıyla birlikte tekne turu yaparken Acun Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Marko Jaric basketbolculuğunun yanı sıra, ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı evlilikle de gündemden düşmemişti.
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MARKO JARIC KİMDİR?
Marko Jaric, 12 Ekim 1978 yılında doğdu. Sırp Profesyonel basketbolcudur. Brezilyalı model Adriana Lima ile 2014 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten iki çocuğu var.2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti.2009-10 NBA sezonunda,Marko Jaric ve takımı Memphis Grizzlies, Jaric'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jaric'e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi.
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22 Aralık 2009 tarihinde Jaric, Real Madrid ile anlaştı. 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.Jaric Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı.Fakat 24 Ekim'de takımdan gönderildi. Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi. Özel YaşamıMarko Jaric, Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Srecko Jaric'in oğludur. Marko Jaric'in bir dönem Yunanistan'da basketbol oynadığından dolayı Yunan vatandaşlığı da bulunmaktadır. 12 Haziran 2008'de Brazilyalı süpermodel Adriana Lima ile nişanlandı. Çift 2009 yılında Sevgililer Gününde ABD'de evlendi. Çiftin iki kız Valentina Lima Jaric (d. 15 Kasım 2009) ve Sienna Lima Jaric (d. 12 Eylül 2012) isimli iki kız çocuğu var.