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GeriSpor Son Dakika | Survivor'da Cemal Can, Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ismini söyleyince... Åžok suçlama! Nisa...
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Haber GiriÅŸ: 06 Temmuz 2020 - 00:37,

Son Dakika | Survivor'da Cemal Can, Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ismini söyleyince... Åžok suçlama! Nisa...

Survivor'a intikam konseyi damga vurdu. Tarih yazÄ±p Ã¼st Ã¼ste dokunulmazlÄ±klarÄ± kazanan Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konseyde ÅŸoku yaÅŸarken Cemal Can iÃ§in Ã§ok konuÅŸulacak bir suÃ§lama yapÄ±ldÄ±.

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Survivor'da mÃ¼thiÅŸ performansla Survivor'da tarih yazÄ±p Ã¼st Ã¼ste dÃ¶rtÂ dokunulmazlÄ±k kazanan Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n serisi sona erdi.Â

2SERCANIN Ä°SMÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ° AMA
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SERCAN'IN Ä°SMÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ° AMA

Cemal Can, Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± eleyen BarÄ±ÅŸ'Ä± finalde maÄŸlup ederek dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±rken konseyde Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ismini sÃ¶yledi.

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BilindiÄŸi gibi Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, geÃ§en hafta Ã¼Ã§ dokunulmazlÄ±k Ã¼st Ã¼ste kazanarak Nisa, BarÄ±ÅŸ ve Berkan'Ä± potaya sokmuÅŸ ve SMS sÄ±ralamasÄ±nda daha geride olan Nisa yarÄ±ÅŸmadan elenmiÅŸti.

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En dÃ¼ÅŸÃ¼k oyu alan Nisa BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, adadan ayrÄ±lÄ±rken Cemal Can gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamamÄ±ÅŸtÄ±.

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Fakat ikilinin arasÄ± kimilerine gÃ¶re Ã§ok da iyi deÄŸildi. Survivor Nisa, Cemal Can iÃ§in "Berkan her yerde aynÄ± ama bunu son zamanlarda Cemal Can'da gÃ¶rmÃ¼yorum" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

6Ã‡OK KONUÅžULAN YEMEK
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Ã‡OK KONUÅžULAN YEMEK

Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± hedef gÃ¶steren Nisa'nÄ±n bu sÃ¶zleri tartÄ±ÅŸma konusu olurken yeni bÃ¶lÃ¼mde Cemal Can ile Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n birlikte Ã¶dÃ¼le gitmesi ve baÅŸbaÅŸa yedikleri yemek sosyal medyada Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

7CEMAL CAN OYNUYORMUÅž
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'CEMAL CAN OYNUYORMUÅž'

Hatta, 'Cemal ve Sercan kol kola? Hani dostluk, hani Nisa'nÄ±n intikamÄ±? Cemal Can hep oynuyormuÅŸ demek ki.', 'Cemal, Nisa Sercan yÃ¼zÃ¼nden gitti. Sen nasÄ±l onunla eÄŸlenirsin ya anlamÄ±yorum seni.' yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

8CEMAL CAN SERCAN YILDIRIMIN Ä°SMÄ°NÄ° VERÄ°NCE...
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CEMAL CAN SERCAN YILDIRIM'IN Ä°SMÄ°NÄ° VERÄ°NCE...

YarÄ±ÅŸmada Nisa ile kader birliÄŸi yapan Cemal Can, aynÄ± takÄ±mda yarÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ismini verdi.

9Ä°Ã‡Ä°MDE BÄ°R TERAZÄ° VAR, SERCAN DÄ°YORUM
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Ä°Ã‡Ä°MDE BÄ°R TERAZÄ° VAR, SERCAN DÄ°YORUM'

Cemal Can, konseyde "Burada icraat gÃ¶stermek istiyordum diyordum. Limitlerimi sonuna kadar zorlayacaÄŸÄ±m. SÃ¶yleyeceÄŸim insan ise limitlerimi ne kadar zorlayabileceÄŸini hissetiren biri oldu. TeÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum, kendimdeki gÃ¼cÃ¼ bulmama sebebi oldu. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m noktalardan gÃ¼zel bir ÅŸekilde kalkabildiÄŸimi hissettirdin bana. Benim iÃ§imde bir terazi var, o yÃ¼zden Sercan senin ismini veriyorum." dedi.

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'DOÄžRU OLANI YAPTI'

Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, "Cemal Can'a kÄ±zmÄ±yorum. Onu ayrÄ± seviyorum. Ã–dÃ¼llerde olsun vs. gÃ¼zel anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Kaliteli sohbet ettik, zaman geÃ§irdik. DoÄŸru olanÄ± yaptÄ±. O yÃ¼zde hiÃ§bir ÅŸekilde Ã§ekincem de yok. Ã‡ok potaya girdim, Ã§Ä±ktÄ±m. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde girdiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. O yÃ¼zden hiÃ§bir korkum yok. Herkese baÅŸarÄ±lar diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

11SOSYAL MEDYADA OLAY YORUMLAR
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SOSYAL MEDYADA OLAY YORUMLAR

BÃ¶ylece Berkan'Ä±n ardÄ±ndan ikinci eleme adayÄ± Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu. Cemal Can'Ä±n Sercan'Ä±n adÄ±nÄ± konseyde sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan ise sosyal medyada Ã§arpÄ±cÄ± yorumlar yapÄ±ldÄ±.

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- Cemal Can, Sercanâ€™Ä± yemeÄŸe gÃ¶tÃ¼rerek yemek borcunu Ã¶dedi ve onu potaya sokarak da Nisaâ€™nÄ±n intikamÄ±nÄ± aldÄ±

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- Nisa'nÄ±n gidiÅŸine Ã¼zÃ¼len dost gibi dost galibiyetini ona armaÄŸan etti.

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- Cemal Can senin adalet terazin Ã¼st Ã¼ste 4 dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± alan takÄ±mÄ±na geldiÄŸi an 7 sayÄ± getiren adamÄ± sÃ¶ylemekle mi oluyor. Sen ÅŸuna direkt Nisaâ€™nÄ±n intikamÄ± desene

15Ä°NTÄ°KAMINI ALDIN
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'Ä°NTÄ°KAMINI ALDIN'

Ve dokunulmazlÄ±k Cemal Can' nÄ±n. BakÄ±n nasÄ±l da aldÄ± Nisa'nÄ±n intikamÄ±nÄ± aslanÄ±m

16HARCAYACAKLAR
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HARCAYACAKLAR

- O BarÄ±ÅŸ ve Berkan gÃ¼n gelecek Cemal'i harcayacaklar ama o bunun farkÄ±nda deÄŸil

17SERCANA SUÃ‡LAMA: MANÄ°PÃœLEYDÄ°
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SERCAN'A SUÃ‡LAMA: MANÄ°PÃœLEYDÄ°

- Sercan'Ä±n Nisa'yÄ± potaya koyup Cemal'e yakÄ±nlaÅŸmasÄ± bile manipÃ¼leydi. Sercan hiÃ§bir zaman samimi deÄŸildi kimse kusura bakmasÄ±n

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- Cemal Nisa iÃ§in intikam aldÄ±. YapmasaydÄ± ayÄ±p ederdi. Sercan onu yemeÄŸe gÃ¶tÃ¼rse ne olur? Ã–demesini geri yaptÄ±. Olay bitti.

19SONUNDA BAÅžARDILAR
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'SONUNDA BAÅžARDILAR'

Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda ise Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Elif'e "Bir gÃ¼n kaybedecektim. Sonunda baÅŸardÄ±lar." dedi.

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