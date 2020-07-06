Ä°Ã‡Ä°MDE BÄ°R TERAZÄ° VAR, SERCAN DÄ°YORUM' Cemal Can, konseyde "Burada icraat gÃ¶stermek istiyordum diyordum. Limitlerimi sonuna kadar zorlayacaÄŸÄ±m. SÃ¶yleyeceÄŸim insan ise limitlerimi ne kadar zorlayabileceÄŸini hissetiren biri oldu. TeÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum, kendimdeki gÃ¼cÃ¼ bulmama sebebi oldu. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m noktalardan gÃ¼zel bir ÅŸekilde kalkabildiÄŸimi hissettirdin bana. Benim iÃ§imde bir terazi var, o yÃ¼zden Sercan senin ismini veriyorum." dedi.