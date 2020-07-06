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Son Dakika | Survivor'da Cemal Can, Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ismini söyleyince... Åžok suçlama! Nisa...
Survivor'a intikam konseyi damga vurdu. Tarih yazÄ±p Ã¼st Ã¼ste dokunulmazlÄ±klarÄ± kazanan Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konseyde ÅŸoku yaÅŸarken Cemal Can iÃ§in Ã§ok konuÅŸulacak bir suÃ§lama yapÄ±ldÄ±.
Survivor'da mÃ¼thiÅŸ performansla Survivor'da tarih yazÄ±p Ã¼st Ã¼ste dÃ¶rtÂ dokunulmazlÄ±k kazanan Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n serisi sona erdi.Â
BilindiÄŸi gibi Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, geÃ§en hafta Ã¼Ã§ dokunulmazlÄ±k Ã¼st Ã¼ste kazanarak Nisa, BarÄ±ÅŸ ve Berkan'Ä± potaya sokmuÅŸ ve SMS sÄ±ralamasÄ±nda daha geride olan Nisa yarÄ±ÅŸmadan elenmiÅŸti.
Fakat ikilinin arasÄ± kimilerine gÃ¶re Ã§ok da iyi deÄŸildi. Survivor Nisa, Cemal Can iÃ§in "Berkan her yerde aynÄ± ama bunu son zamanlarda Cemal Can'da gÃ¶rmÃ¼yorum" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
'CEMAL CAN OYNUYORMUÅž'
Hatta, 'Cemal ve Sercan kol kola? Hani dostluk, hani Nisa'nÄ±n intikamÄ±? Cemal Can hep oynuyormuÅŸ demek ki.', 'Cemal, Nisa Sercan yÃ¼zÃ¼nden gitti. Sen nasÄ±l onunla eÄŸlenirsin ya anlamÄ±yorum seni.' yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°Ã‡Ä°MDE BÄ°R TERAZÄ° VAR, SERCAN DÄ°YORUM'
Cemal Can, konseyde "Burada icraat gÃ¶stermek istiyordum diyordum. Limitlerimi sonuna kadar zorlayacaÄŸÄ±m. SÃ¶yleyeceÄŸim insan ise limitlerimi ne kadar zorlayabileceÄŸini hissetiren biri oldu. TeÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum, kendimdeki gÃ¼cÃ¼ bulmama sebebi oldu. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m noktalardan gÃ¼zel bir ÅŸekilde kalkabildiÄŸimi hissettirdin bana. Benim iÃ§imde bir terazi var, o yÃ¼zden Sercan senin ismini veriyorum." dedi.
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