Survivor'da Cemal Can ile Sercan Yıldırım yemeğe çıkınca Nisa...

BARIŞ FARKINDA Barış'ın ne denli iyi gözlemci olduğunu anlamış olduk. Orada dönen her şeyin farkında. Nisa'ya verdiği değeri bile dile getirirken önce Cemalcan ile Nisa'nın daha yakın olduğu söylüyor. Sercan ile Yasin'in yaptığı oyunun ve samimiyetsizliğin ise net olarak farkında