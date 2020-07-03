Survivor'da Cemal Can ile Sercan Yıldırım yemeğe çıkınca Nisa...
Geçen hafta Survivor'da tarih yazıp üç dokunulmazlık kazanan Sercan Yıldırım, başlarda farklı hissettiği Nisa'nın elenmesine neden olurken son yaşananlar sonrası kafalar iyice karıştı.
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Survivor'da kaptanlık oyununda parkuru en kısa sürede tamamlayan yarışmacı Cemal Can Mavi takımın kaptanı, ikinci sırada bitiren Berkan da Kırmızı takımın kaptanı oldu.
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TAKIMLAR DEĞİŞTİ
Bu durum yarışmanın başından bu yana birlikte hareket eden Sercan Yıldırım ve Elif'i farklı takımlarda olmasını sağladı.
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Mavi Takım; Cemal Can (kaptan),Yasin ve Sercan'dan oluşurken Kırmızı Takım'da; Berkan (kaptan), Barış ve Elif yer aldı.
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YEMEK ÖDÜLÜNÜ KAZANINCA
Kaptanlık oyununun ardından belirlenen yeni takımlar ilk oyunlarını havuzlu bir villada yemek ödülü için oynadı. Mavi takım 10 - 4 skorla oyunu önde bitirip ödülün sahibi oldu.
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SERCAN'LA CEMAL CAN YEMEĞE GİTTİ
Ancak oyunun sonunda Yasin'in parkurda sakatlanması herkesi çok korkuttu. Yasin hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Yasin MR için hastaneye götürülünce Cemal Can ve Sercan ödüle baş başa gitti.
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NİSA'YI ADAY ÇIKARMIŞTI
Geçtiğimiz hafta üç dokunulmazlık oyununu da kazanıp tarih yazan Sercan Yıldırım, Nisa, Berkan ve Barış'ı potaya çıkarmıştı.
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En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.
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'BERKAN AYNI AMA CEMAL CAN...'
Fakat ikilinin arası kimilerine göre çok da iyi değildi. Survivor Nisa, Cemal Can için "Berkan her yerde aynı ama bunu son zamanlarda Cemal Can'da görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Sercan Yıldırım'ı hedef gösteren Nisa'nın bu sözleri tartışma konusu olurken yeni bölümde Cemal Can ile Sercan Yıldırım'ın birlikte ödüle gitmesi ve başbaşa yedikleri yemek sosyal medyada çok konuşuldu.
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İŞTE SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR
Cemal Can ı Nisa nın elendiği günün ertesi Sercan ile aynı takıma koyup başbaşa yemeğe çıkartan hayat, sana bana ne yapmaz
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Cemal Can'a sinsi diyenler farkında mısınız Sercan sadece Nisa ile sorun yaşamadı ama çocuğun bu saatten sonra karalar bağlayacak durumu kalmadı,aylarca direndiği sabrettiği çaba gösterdiği yarışmayı kini ve kızgınlığından harcayacak değil zaten iki hafta kaldı
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DEMEK Kİ OYNUYORMUŞ
Cemal ve Sercan kol kola? Hani dostluk, hani Nisa'nın intikamı? Cemal Can hep oynuyormuş demek ki.
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BARIŞ FARKINDA
Barış'ın ne denli iyi gözlemci olduğunu anlamış olduk. Orada dönen her şeyin farkında. Nisa'ya verdiği değeri bile dile getirirken önce Cemalcan ile Nisa'nın daha yakın olduğu söylüyor. Sercan ile Yasin'in yaptığı oyunun ve samimiyetsizliğin ise net olarak farkında
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NİSA SERCAN OLAYI DEĞİLMİŞ
Demek olay Nisa - Sercan olayı değilmiş kimse için. Yani herkes Sercan'a yüklenirken Nisa'nın kankası Cemal Can'ın Sercan'a yakın davranması bunu gösteriyor.
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CEMAL'İN LİNÇLENMEMESİ LAZIM
Nisa'nın en iyi arkadaşı ilan edilen Berkan'ın, Sercan Nisa'nın adını verdikten sonra gülerek Sercan'ın fotoğraflarını çekmesi normal karşılandıysa Cemal'in de şu an linçlenmemesi lazım.
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Sercan ve Cemal Can'ı izleyen Nisa fanları ne düşünüyorlardır, onu merak ediyorum.
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CEMAL, NİSA ŞAMPİYON OLSUN DİYE GİTMEDİ
Sercan, gitmesi için kimi söyleyecekti acaba! Bunun hala oyun olduğunu anlamayanlar var. Cemal Can, Nisa şampiyon olsun diye gitmedi oraya.
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NASIL ONUNLA EĞLENİRSİN
Cemal, Nisa Sercan yüzünden gitti. Sen nasıl onunla eğlenirsin ya anlamıyorum seni
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Nisa bile giderken gayet medeni bir şekilde Sercan'a sarıldı Cemal'in takım arkadaşıyken nasıl davranmasını bekliyorsunuz?