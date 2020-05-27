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GeriFutbol Survivor'da Berkan Karabulut'un "Ölümüne Fenerbahçe" sözü yarışmaya damga vurdu
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Futbol
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 10:28,

Survivor'da Berkan Karabulut'un "Ölümüne Fenerbahçe" sözü yarışmaya damga vurdu

Survivor 2020'nin 87. bölümüne Gönüllüler takımından Berkan Karabulut'un "Ölümüne Fenerbahçe" sözü damgasını vurdu.

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Survivor 2020'nin 87. bölümü yine büyük bir heyecana sahne oldu.

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Bayrama özel olarak ekrana gelen Survivor 87. bölümde Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bazı sorular yöneltti.

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Bu sorulara verilen cevapların yüzde oranını ise Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları doğru tahmin etmeye çalıştı.

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Bunlardan biri ise "Seneye Survivor All Star olsun mu?" sorusuydu.

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Gönüllüler takımından Berkan Karabulut ise bu soruya "yüzde 65" yanıtını verdi.

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Acun Ilıcalı ise Berkan'ın yazdığı cevabı GS logosuna benzetti.

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Berkan bu yorum üzerine "GS değil ölümüne Fenerbahçe" cevabını verdi.

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Berkan'ın bu sözü sosyal medyada birçok beğeni aldı.

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İşte Berkan için gelen yorumlardan bazıları...

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