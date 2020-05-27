Survivor'da Berkan Karabulut'un "Ölümüne Fenerbahçe" sözü yarışmaya damga vurdu

Survivor 2020'nin 87. bölümü yine büyük bir heyecana sahne oldu.Bayrama özel olarak ekrana gelen Survivor 87. bölümde Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bazı sorular yöneltti. Bu sorulara verilen cevapların yüzde oranını ise Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları doğru tahmin etmeye çalıştı.Bunlardan biri ise Seneye Survivor All Star olsun mu? sorusuydu.Gönüllüler takımından Berkan Karabulut ise bu soruya yüzde 65 yanıtını verdi.Acun Ilıcalı ise Berkan'ın yazdığı cevabı GS logosuna benzetti.Berkan bu yorum üzerine GS değil ölümüne Fenerbahçe cevabını verdi.Berkan'ın bu sözü sosyal medyada birçok beğeni aldı.İşte Berkan için gelen yorumlardan bazıları...