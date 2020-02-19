Survivor'da Aycan gözyaşlarını tutamadı! Bırakacak mı?

BIRAKACAK MI? "Kolay zannediyordum ama o kadar da kolay değilmiş. Zor yani. Özlüyor insan. Düşünüyorsun, aç kalıyorsun, uykusuz kalıyorsun. Tüm bunlar motivasyonunu ve enerjini alıyor. Bir yandan düşünüyorsun, şeytana uyuyorsun, 'bırakıp gidiyim' diyorsun. Arkadaşlar burada konuşuyor, motive ediyor. 'Bu daha başlangıç' diyorlar. "