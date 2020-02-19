Survivor'da Aycan gözyaşlarını tutamadı! Bırakacak mı?

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan milli futbolcu Aycan son bölümde duygu patlaması yaşadı...
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Survivor 2020'nin milli yarışmacılarından olan Aycan, son bölümde yarışmayı bırakmanın eşiğine geldi.
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Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Aycan Yanaç, bu sezon Survivor'da boy gösteriyor.
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Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor Ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak Aycan Yanaç'ın yeni sezonda olacağını belirtmişti.
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Aycan da kendi Instagram hesabından bir video paylaşmış ve ''Allah utandırmasın'' ifadelerini kullanmıştı.
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Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Aycan, Survivor 2020'nin üçüncü bölümünde duygusal anlar yaşadı.
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ŞARTLAR ZORLUYOR
Survivor 2020'da yarışmanın ve adanın şartları yarışmacıları ilk günden beri zorluyor.
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Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç da Survivor 2020 ile ilgili düşüncelerini dile getirirken gözyaşlarını tutamadı.
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Yarışmanın bu kadar zor olacağını düşünmediğini fakat kolay olmadığını adaya geldiği zaman anladığını belirtti.
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Açlığın ve uykusuzluğun motivasyonunu da bozduğunu ve bu yüzden yarışmayı bırakmayı düşündüğünü söyledi.
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BIRAKACAK MI?
"Kolay zannediyordum ama o kadar da kolay değilmiş. Zor yani. Özlüyor insan. Düşünüyorsun, aç kalıyorsun, uykusuz kalıyorsun. Tüm bunlar motivasyonunu ve enerjini alıyor. Bir yandan düşünüyorsun, şeytana uyuyorsun, 'bırakıp gidiyim' diyorsun. Arkadaşlar burada konuşuyor, motive ediyor. 'Bu daha başlangıç' diyorlar. "
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AİLE VE ARKADAŞ ÖZLEMİ
"Ailemi ve kız arkadaşlarımı özledim. Hiçbir zaman böyle ormanda kalmadım, aç ve açıkta kalmadım. Hiçbir şey yapamıyorsun. Kendini aynada göremiyorsun, saçını tarayamıyorsun, duş alamıyorsun, temizlenemiyorsun. Gerçekten çok zor. Ama başaracağımı düşünüyorum. Arka arkaya yenilmek de etkiliyor tabi. Ama üstesinden gelirim. Takımla birlikte başarırız."